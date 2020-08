Solo quedan 17 camas UCI para Lima y el Callao

Alejandro Arteaga

La Defensoría del Pueblo reveló que, según datos del Ministerio de Salud (Minsa), los establecimientos de salud de la capital y el Callao solo cuentan con 17 camas UCI disponibles, lo cual supone un escenario dramático teniendo en cuenta que en esta zona habita la tercera parte de la población del país.

La distribución de estas 17 camas UCI en Lima y Callao es como sigue: 4 en el Hospital de la Fuerza Aérea del Perú, 3 en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, 3 en el Hospital Militar Luis Arias Schereiber, 2 en el Instituto Nacional De Salud Niño San Borja, 2 en el Instituto Nacional De Enfermedades Neoplásicas, 1 en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador, 1 en la Clínica privada Oncosalud y 1 en el Hospital Naval del Callao.

La Defensoría demando que se brinde información actualizada para que los familiares de los afectados por el coronavirus puedan acudir a un hospital con la seguridad de contar con una cama UCI.

Asimismo, según la Sala Situacional COVID-19 del Minsa, a la fecha, existen 1518 camas UCI con ventilador ocupado. “Se observa que cada día hay menos camas UCI con ventilador disponibles a nivel nacional, siendo preocupante la situación de algunas regiones que ya no tienen camas UCI disponibles”, indicó la Defensoría.

SIGUE EL DRAMA

Ayer, la joven Bianca Gonzales dio un dramático pedido de ayuda para su padre, quien se encuentra en una clínica, para poder ser trasladado a un hospital que tenga cama UCI. Otros tres integrantes de su familia también fueron infectados con el virus.

Un día antes, Grecia Coronado solicitó ayuda para su madre, contagiada de COVID-19, que desde hace cinco días espera su traslado a una cama de la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Ella contó que la salud de su madre ha empeorado y necesita con urgencia el traslado a UCI, pero pasan los días y no se produce la transferencia. Ella actualmente está internada en el Hospital San Isidro Labrador, en el distrito de Ate.

ALGO MÁS

“LES PIDO QUE ME AYUDEN”. “Desde hace cinco días estamos esperando. Ella está muy angustiada, desesperada; y esta enfermedad consume a la gente, por la soledad, porque no pueden ver a sus familiares. Por favor, les pido que me ayuden a tratar de conseguir una cama de mi mamá y salvarle la vida”, clamó la joven entre lágrimas.