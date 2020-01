Sino reformamos el Congreso, el 2021 volveremos a buscar el mal menor.

es candidata por Partido Morado al Congreso de la República con el Nro. 16 por Lima. Diario UNO la entrevistó respecto a la coyuntura política, sus propuestas sobre el enfoque de género, la violencia contra la mujer y el derecho de los peruanos en el extranjero para que tengan representantes en el Parlamento.

—¿Cuál es su análisis respecto a la crisis política?

—Es una oportunidad histórica y es la primera vez que se va a elegir solamente un Congreso, sin el Ejecutivo, eso hace una elección bastante extraña para los electores, quienes tal vez esperan como el servicio del agua o mejorar en economía, temasque le competen al Gobierno nacional.

Sin embargo, es una oportunidad valiosa para los peruanos, por eso es que desde el Partido Morado cuando el 28 de julio pasado el presidente Vizcarra propuso el adelanto de elecciones generales, entonces nos comenzamos a preparar para unas elecciones presidenciales adelantadas, y teniendo en cuenta que desde hace 3 años estamos trabajando como organización, porque nos pusieron la valla más alta que existe en el mundo para recoger las firmas e inscribir el partido, y eso fue buenísimo. Porque nos obligaron a organizarnos desde antes.

Habíamos preparado un Plan de Gobierno para el Ejecutivo y el Legislativo, para un periodo completo de cinco años, entonces cuando surge las elecciones del Congreso 2020, decidimos que de nuestro Plan de Gobierno escoger los que no parecía fundamental para asegurar la gobernabilidad en con miras al 2021. Y escogimos 8 líneas y 44 propuestas, que estamos presentando todos los candidatos a nivel nacional. Vamos con esto en conjunto porque sabemos que cualquiera que llegue vamos apostar por esas propuestas que queremos trabajar.

Otro tema que decidimos, a diferencia de otros partidos, es llevar a los mejores cuadros, por eso el candidato con el número 1 es Francisco Sagasticon una vasta experiencia, aunque sabemos que este periodo es de 2 legislaturas y después no hay reelección.

Porque la idea es hacer las reformas fundamentales que se truncaron gracias al Congreso anterior, y no nos van a permitir avanzar, si se detiene la lucha anti corrupción, sino se culmina la reforma política, sino reformamos el Congreso, el 2021 vamos a tener las mismas reglas de juego, ya se repetirá la historia de escoger el mal menor.

—¿Cuál es la posición de ustedes en el tema de la violencia hacia la mujer?

—Soy directora nacional del Programa Pro Mujer, que vendría a ser lo que partidos de otros países le llaman Secretaría de la Mujer, porque en algún momento en el partido se dieron cuenta que necesitamos más mujeres entonces surgió el Programa Pro Mujer, al que me invitaron dirigirlo y que empezamos desde cero. El objetivo era empoderar a la mujer dentro del partido, porque es el único mecanismo para que las mujeres entren a la política, es mediante los partidos políticos. Pero no solo por el hecho de ser mujer.

Tradicionalmente en el mundo de la política, la mujer se ha masculinizado, eso es desde Margarte Tatcher, normalmente ha sido así, porque se cree que tiene que ser ruda y masculinizarse para supuestamente así lograr meterse en ese mundo de hombres. Nosotros no lo vemos así, lo hacemos desde el liderazgo femenino, que nutre, empático, que son las habilidades blandas que exige el siglo XXI para cualquier profesión, no sólo para la política.

Nuestra doctrina está clara como partido, por eso no tenemos miedo incorporar a mujeres de izquierda, derecha, que nos cuenten su experiencia, no resaltando lo que nos separa sino lo que nos une siendo mujeres. Porque tenemos ciertas formas de trabajar, limitaciones tradicionales o el tema de acoso político. Tenemos responsables en las 26 regiones y en peruanos en el extranjero.

Hicimos capacitaciones y un diplomado “Formación para la igualdad política de las mujeres”, en el que se tocó los temas: feminismo, género, los convenios internacionales que ha firmado el Perú.

—Con esa experiencia ¿Que plantea tanto en prevención como en sanción?

—Tenemos propuestas bastante concretas, una es que el Congreso tiene la facultad de legislar, representar y fiscalizar. Entonces, una de nuestras propuestas es la fiscalización de todo lo que tiene que ver con los Centros deEmergencia Mujer (CEM), con el trato a la mujer desde la Policía. En el tema presupuesto, aunque no lo podemos dar, en el Congreso lo aprobamos y una tercera línea importantísima es el enfoque de género, entonces vamos a luchar porque se mantenga en la educación.

Por más que quieran tergiversarlo, no es más que tener una mirada de cómo afecta las variables a los hombres a las mujeres, como afecta la educación a los hombres y a las mujeres. Ese terror por la palabra género es algo inventado. Sin embargo, de manera personal, no descarto que haya colectivos que se quieran aprovechar con su discurso propio y una agenda diferente.

Pero lo cierto es que el Estado peruano ha firmado diversas convenciones como Belem do Pará, en la que nos comprometimos en que íbamos a luchar contra la violencia hacia la mujer, que íbamos a implementar el enfoque de géneropara tratar de corregir los desequilibrios entre los hombres y las mujeres, sobre eso vamos a trabajar, no vamos a homosexualizar a nadie, eso no es.

—A propósito, el factor educación tiene mucho que ver.

—Todo parte de la educación y desde la primera infancia.Soy certificada en Disciplina Positiva, y estoy convencida que el amor, el respeto y los límites vienen desde la cuna. Por ejemplo, en otros países del mundo existenlas escuelas de padres, en la misma escuela pública, porque por ejemplo soy madre, tengo tres hijos, pero nadie nos enseña a ser padres. Entonces, aprendemos de nuestros padres, hasta lo malo, y lo reproducimos con nuestros hijos, hasta que alguien nos advierte que está mal.

Porque si sólo nos vamos a la sanción, nos quedaríamos sin hombres, y los niños necesitan a sus papas y las mujeres a nuestras parejas. Acá no se trata que vamos a convertir en un mundo de mujeres, y todas serán lesbianas. Por eso siempre he considerado que tenemos enemigos por los dos extremos, como los que piden que no se metan con sus hijos y de los que se suman y exigen que uno no pueda ser casada con un hombre o que los hombres son enemigos de las mujeres. Y así no vamos a avanzar.

—¿Por qué es importante el distrito electoral 27?

—La reforma electoral que se planteó en el anterior Congreso, que fue aprobada a medias, ya venía de antes y traía la incorporación del distrito electoral 27 para los peruanos en el extranjero, porque tenemos el 10% de la población fuera del país, pero está relacionada al Perú porque tiene familia, envía remesas, compra nuestros productos, mucho arraigo son su tierra y también necesidades.Pero el peruano en el extranjero por mucho tiempo ha sido visto como peruanos de segunda clase.

La idea del distrito 27 ya estaba en el 2016, y la Comisión Tuesta lo incorpora en la propuesta de reforma política, por lo que el Congreso disuelto rechaza algunas partes y saca el derecho de los votos peruanos en el extranjero. El 2020 los peruanos en el extranjero van a poder votar en la primera Legislatura porque tiene que ser seis meses antes, sino hacemos cambios ahí, en el 2021 el peruano en el extranjero no va a poder votar, y prácticamente dejarían de existir. Como parte de las propuestas el Partido Morado está el devolverle el voto a los peruanos en el extranjero, además para que tengan su representante en el Congreso. Y tiene que ser en la Primera Legislatura.

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL