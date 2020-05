Sin soluciones a la vista

Veo que hay algunos procesados mediáticos que salen muy rápido de prisión y con todas las atenciones, y la pregunta es cuántas muje­res embarazadas o con hijos de dos o tres años han sido excarceladas en el marco de la emergencia sanitaria, afir­mó la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Mariane­lla Ledesma, al considerar que todos los internos e internas deberían tener el mismo trato ante el sistema de justicia.

“Veo que algunos pro­cesados de repente pueden ser mediáticos y salen de una manera muy rápida, con todas las atenciones del caso, qué bien, yo saludo eso, pero eso no se da para todos los proce­sados que también están en esa misma situación”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[…] Todo peruano y peruana tiene que tener el mismo trato en nuestro país, peruano y pe­ruana, no es que determinadas personas sí van a tener un tra­to muy privilegiado frente al resto de común de procesadas internas que van a salir en otras reglas, en otras condiciones, y en otra lentitud, lamentablemente como trabaja nuestro sistema judicial. El trato debe ser igual para todos los procesados, tam­bién teniendo en consideración los delitos por el cual se están siendo investigados”, anotó.

¿CUÁNTAS EMBARAZADAS HAN SALIDO?

La presidenta del Tribu­nal Constitucional dijo, en ese sentido, que en los esta­blecimientos penitenciarios hay mujeres embarazadas y con niños pequeños. Refirió, al respecto, que a este sector se le debería dar la oportunidad de salir en libertad.

“Yo también le dije al pre­sidente Martín Vizcarra que hay en los establecimientos penitenciarios mujeres que están embarazadas, mujeres que tienen niños de dos o tres años en su poder, mu­jeres que deberían, por la no trascendencia del delito que están siendo investi­gadas, podrían dársele la oportunidad que puedan salir”, argumentó.

“Yo me pregunto y qui­siera que los establecimien­tos penales […] me digan cuántas de las mujeres que están detenidas ahí, procesadas, han salido, a cuántas el Estado les está preocupando cómo están saliendo, a dónde van a ir o cómo está su salud, o ya le van a hacer su prueba Covid-19 para ver si están saliendo bien. Me imagi­no que también estarán haciendo esa misma situa­ción [con esas procesadas]”, anotó.