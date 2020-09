Sin confirmación

El guardameta de la Universidad San Martín, Diego Penny, terminó muy orgulloso del esfuerzo de sus compañeros y molesto porque consideró que no le cobraron un claro penal al equipo ‘santo’. «Creo que el partido estuvo muy parejo, la diferencia fue el hombre de menos. Estoy orgulloso de los jugadores, quienes se dieron íntegros y si bien es cierto estamos en una situación complicada, si jugamos así vamos a tener satisfacciones muy pronto», aseguró Penny.

Luego mostró su molestia: «Lo que me deja con mucha cólera es que no se mide con la misma vara a todos. Es responsabilidad de todos, siento que es un penal muy grande el que le hacen a Pinto».

MOSQUERA

«Es un mérito tremendo, las ideas cuestan plasmarlas pero cuesta más sostenerlas. Hoy no tuvimos un buen juego y no solo porque San Martín es un buen equipo. Era importante ganar y sabíamos que ganando íbamos a estar en el quinto o sexto lugar, puede que eso haya influido, ojalá que no, y que sea solo que falta consolidar la idea», dijo Roberto Mosquera.

Agregó: «Me han gustado los cuatro partidos, este también porque había que ganarlo e hicimos dos goles pero felicito a San Martín porque hizo un buen partido pero nosotros ganamos con merecimiento».