Sin Australia ni Qatar

Fue la atención en el club de sus amores, a quien apoyó en momentos complicados que pasó tras la salida de Pablo Bengoechea, al asumir la conducción del primer equipo de Alianza Lima, en el partido jugado hace días ante Racing Club en Avellaneda, tras lo cual volvió a donde como él dice está su vocación, el trabajar con los menores. Jaime Duarte Huerta, charló con el Diario UNO, de muchos temas coyunturales del fútbol en general, en estos momentos de paralización global por el Coronavirus.

– ¿ Por qué se sigue descuidando el trabajo con las divisiones menores?

Diría que gran parte de ello, es porque los clubes del país, no le dan esa importancia a potenciar el trabajo con las divisiones menores. Hay un descuido en ello, y de ahí que competitivamente no hay mucho progreso. La Federación tiene su responsabilidad, pero en menos cuantía, ya que ellos son los que captan a los jugadores de los clubes para las selecciones de las diversas categorías, y se encuentran con una realidad poca sostenible.

– ¿Siendo técnico de Alianza Lima en menores, has notado esa diferencia cuando han competido internacionalmente?

Hace poco estuvimos en un torneo en Argentina, con elencos de la talla de River Plate, Gremio, Nacional de Uruguay, Internacional, a los cuales se les pudo ganar, pero al final se notan las diferencias. Material humano hay, pero los clubes tiene que darle mayor impulso a la preocupación de un trabajo más profundo en menores, para tener mejores resultados.

– ¿No te sorprende entonces el bajo nivel de los clubes peruanos en la Libertadores y Sudamericana?

Es el tema de todos los años. La diferencia con los otros países es que nos falta dinámica de juego, que abarca la técnica, la táctica y la física. Esos tres factores deben ir a la par, pues si no es así, llegamos en desventaja con los otros países. Los torneos en el país y junto a Bolivia creo, son los que se tienen que jugar una semana en el llano y otra en altura, lo cual no permite mantener un estilo de juego. Hay que equilibrar la dinámica de juego, para poder ser más competitivos, y no ser comparsas en las competencias antes mencionadas.

SELECCIÓN

-¿El panorama de la Selección de cara a la eliminatoria y la Copa América como la ves?

Cuando terminó el Mundial de Rusia 2018, donde volvimos después de 36 años, dije en una entrevista que ahora venía lo más difícil para la Selección, que era mantener ese nivel, ya que selecciones como las de Paraguay, Ecuador, Chile y Venezuela, que no clasificaron, iban a esmerarse por ir en esta eliminatoria. Los rivales ya conocen como es el juego de Perú, la de buscar siempre a Paolo Guerrero con centros largos, y veo la tarea complicada.

– ¿Han aparecido nuevos jugadores de nivel para ser tomados en cuenta?

– Diría que hay muchachos que tiene condiciones, pero les falta jerarquía, que se logra teniendo muchas competencias internacionales, el roce respectivo. Ojalá puedan responder a las exigencias de una eliminatoria que será muy dura, y una Copa América que ahora la aplazaron para el siguiente año.

PRIMERO LA VIDA

– ¿Qué te parece lo que sucede con el fútbol a nivel global con el tema del Coronavirus?

Antes que cualquier competencia futbolística, ya sea una Champìons League, una Copa Libertadores, una Eurocopa, las Ligas más importantes en Europa o nuestro torneo local, está las vidas de los seres humanos. Esta pandemia del Coronavirus ha perjudicado a todo el mundo, nunca hemos vivido esta situación tan inusual para nosotros, y solo resta esperar que pueda mejorar el panorama y de a poco el mundo vuelva a su vida habitual.

¿Dedicado totalmente a los Menores?

-Cierto. Acabo de cumplir 30 años en trabajar con menores, que es mi vocación. Cuando mi institución (Alianza Lima) me requirió para dar una mano con entrenar provisionalmente al primer equipo lo he hecho. Han sido 5 las veces con 16 partidos en general, pero ya cumplí. El trabajo que desarrollan los jugadores en esta para obligada es tema del departamento médico y la comisión de fútbol, no teniendo injerencia para nada.

Carlos Hidalgo

Redactor