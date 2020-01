Siguen los cuestionamientos en la JNJ

El Perú espera que la Comisión Especial utilice un colador superfino para que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) esté integrada por gente intachable, honorable y no por personajes cuestionados, sostuvo la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Gloria Montenegro.

“Qué bien que hayan juramentado los cinco, pero esperamos que justamente esa comisión a la que el Perú ha confiado esta responsabilidad tan grande cumpla con su rol, que en realidad haya un colador superfino, para que cuando hablemos de integridad y lucha contra la corrupción sean ellos lo que den el ejemplo”, estimó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Montenegro Figueroa indicó que la ciudadanía espera que la Junta Nacional de Justicia esté integrada por gente intachable y honorable, tras revelarse ciertos cuestionamientos contra tres de sus integrantes.

“La Junta Nacional de Justicia se crea para barrer desde la grada más alta hasta el final y limpiar el sistema de justicia. Por lo tanto, esperamos gente intachable, honorable, superchamba, que en el tiempo más corto pueda realmente hacer ese rol para el que fue creado”, declaró

“Nosotros reconocemos el trabajo de la Comisión Especial, todos sabíamos que no iba a ser fácil, pero también todos sabíamos que se tenía que ser súper, hiperriguroso en la selección y en las llaves y claves que se tenía que tener para saber quiénes eran los mejores”, precisó.

¿DE QUÉ HABLARON?

En otro momento, la titular del MIMP cuestionó que dos postulantes a la Junta Nacional de Justicia no hayan mencionado que tuvieron comunicaciones telefónicas con César Hinostroza Pariachi. Fue al referirse al informe del diario El Comercio que señala que Marco Tulio Falconí y María Zavala “tuvieron comunicaciones con César Hinostroza, antes y después de que sea designado juez supremo por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)”.

“Si no tenían temor sobre lo que habían hablado, ¿por qué no lo dijeron en la entrevista?, ¿porque no lo dijeron en la hoja de vida que presentaron?, ¿por qué no le anticiparon al país?, ¿acaso tienen los medios cerrados? Ahora es fundamental saber de qué hablaron y espero que la Fiscalía tenga las herramientas necesarias para que conozca el Perú sobre qué hablaron”, detalló.

“Yo tengo de reprochar ahí, porque una de las integrantes que no ha juramentado ayer, fue miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, si bien adjunta, pero ¿y dónde están sus denuncias de la corrupción que hubo?, ¿Qué, nunca se dio cuenta? Estamos hablando de María Zavala”, suscribió.