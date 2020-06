Siete regiones estarán excluidas en la reanudación de vuelos nacionales

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, anunció que las regiones de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash no están consideradas dentro de la reanudación de vuelos nacionales y transporte interurbano contemplada en la tercera etapa de la reactivación económica, la cual está prevista para julio.

«La reanudación de estas actividades tienen que estar sujetas a protocolos específicos que va a emitir en estos días el Ministerio de Transportes. Hablamos de reanudación de vuelos nacionales, así como el transporte interurbano. Están excluidas aquí las siete regiones», apuntó a RPP.

Como se sabe, el Gobierno publicó recientemente un decreto supremo en el que se levanta la cuarentena obligatoria en todo el país, salvo en las regiones de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash. En el resto del país, la inmovilización social obligatoria (toque de queda) del día domingo solo regirá entre las 10 p.m. y 4 a.m. del lunes.

Más temprano, el ministro de Defensa, Walter Martos, anunció que la reapertura de vuelos interregionales está prevista para la tercera etapa de reactivación económica. En ese sentido, adelantó que en los próximos días el Ministerio de Transportes aprobará la posibilidad de vuelos entre regiones «donde no esté activa la pandemia en forma intensa».

En entrevista con RPP, informó que dentro de pocos días se publicarán las actividades que se activarán en esta tercera fase de reactivación económica. Entre estas, mencionó la apertura de los restaurantes «con alguna asistencia presencial». Al respecto, señaló que en el pasado Consejo de Ministros, los ministros de Comercio Exterior y de la Producción explicaron los protocolos que se han implementado como la distancia social y el aforo.

Asimismo, explicó que mientras dure la emergencia la Policía y las Fuerzas Armadas van a ayudar a la población a cumplir las normas de seguridad, principalmente en espacios públicos como paraderos de transporte público, mercados y otros lugares donde se registre gran concentración de personas.

«Todos los peruanos estamos viviendo una situación sui generis y tenemos que adecuarnos indudablemente a las medidas para no contagiarnos, y esto incluye que no haya reuniones con grandes cantidades de gente (…) porque puede aumentar el nivel de contagio», señaló.

Finalmente, señaló que el Gobierno confía en que en las próximas semanas no se registre un rebrote de casos de COVID-19 con el levantamiento de la cuarentena. No obstante, aseguró que, en caso esto ocurra, no dudarán en retomar algunas restricciones pasadas como la inmovilización total los domingos.