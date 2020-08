“Ser voluntario en los ensayos clínicos es un deber cívico”

Alejandro Arteaga

En una carrera contra el tiempo, los médicos y científicos del mundo trabajan para encontrar la vacuna contra el Covid-19 y en el Perú empiezan los estudios para, ojalá, encontrar la vacuna que nos saque de este túnel de muerte y miedo que tiene al país como la nación con mayor número de muertes por la pandemia.

-¿Mañana (hoy) empiezan la inscripción de voluntarios para recibir las candidatas a vacuna contra el Covid-19?

-Si, el domingo a las 11 de la mañana el formulario será colocado en la página web www.vacunacovid.pe, las inscripciones serán solo a través de este formulario en línea para evitar la aglomeración de gente.

-¿Cuáles son los requisitos?

-Los requisitos son tener entre 18 a 75 años, estar clínicamente sano, no tener ninguna enfermedad aguda.

-¿Enfermedad aguda quiere decir diabetes, hipertensión arterial?

–No. Un candidato puede tener hipertensión, diabetes pero al momento de la inscripción estar controlado, en buena condición física. Eso sí, no debe tener fiebre o manifestaciones agudas que pudieran sugerir Covid-19. Estos casos no podrían participar.

-Una persona que ha tenido Covid-19 o es asintomática no puede participar.

– Existen dos situaciones acá. La persona que ha tenido claramente Covid, esa persona no debería participar porque ya tiene anticuerpos, puede desarrollar una reinfección, además entre las medidas que se van a evaluar con los ensayos clínicos está la cantidad de anticuerpos generados por la vacuna, lo cual en las personas que ya tuvieron Covid no va a ser posible medir. Es decir cuanto de los anticuerpos que tienen son por la infección que tuvieron y cuantos por la vacuna. También puede darse el caso de que una persona haya tenido Covid y durante la prueba encontremos que lo tuvo como es el caso de los asintomáticos, pero aquellos que saben que han tenido Covid o que tienen un registro de esa enfermedad, lo deseable es que no participen.

-¿Cuál es el proceso, es decir se inscriben ahora y que viene después?

-Se inscriben ahora, pero hay que puntualizar que a la hora de la inscripción van a tener que leer el consentimiento informado y se va a verificar con unas preguntas que han entendido este consentimiento, una vez que está claro todo se genera un número de registro de voluntario. Después los vamos a contactar para una cita y cuando vengan vamos a nuevamente leer el consentimiento informado para pasar a firmar dicho documento con una copia que se va a quedar con ellos. Van a tener información de que cosa es la vacuna, los beneficios, los riesgos, todos los procedimientos alrededor de este estudio. Luego será evaluado clínicamente y luego será vacunado ese mismo día.

-¿Volveremos a como era antes de la pandemia?

No dejemos de tener en cuenta que los que tenemos hijos o que nos hemos puesto otras vacunas, no nos hemos muerto de sarampión gracias a estas vacunas. Lo que estamos viviendo como sociedad es una enfermedad que no tiene vacuna. No vamos a volver a nuestra vida anterior hasta que no tengamos vacuna y también es importante decir que ningún medicamento hasta ahora funciona, ojala funcionara alguno, imagínate toda la gente que toma Ivermectina en el Perú, debe ser un 70 %. Si hubieran tenido algún beneficio lo hubiésemos visto, peor no nos ha podido ir. Creo que es una obligación cívica de todos los peruanos participar en estos ensayos

-¿Por qué se retrasó la inscripción?

-Lo que pasa es que toda investigación que se hace en este tipo en Perú tienen que ser vigiladas por protocolos que incluyen la información necesaria, en este caso cada palabra, cada coma debe de estar enmarcada en el protocolo de investigación y se tiene que dar la mayor información posible para que las personas sepan lo que están haciendo. Esos aspectos de regulación de ética han generado este retraso. Cuando el comité de ética nos ha dicho “este contenido de la página web es el adecuado”, hemos decidido empezar.

-¿Sinopharm ha tenido algún inconveniente en ensayos clínicos o procedimientos similares en otro país?

-No que yo sepa, sin embargo este estudio se está haciendo con el material de ellos pero que en el cual nosotros hemos desarrollado el proceso, vamos a hacer el reclutamiento, hay que tener en cuenta que estos estudios van a estar respaldados por dos instituciones como son la Universidad Cayetano Heredia y la universidad San Marcos. Tenemos conocimiento de la fase 1 y fase 2, previas a estos ensayos clínicos. Nosotros estamos conduciendo todo el proceso de modo que la participación de ellos (Sinopharm) es con presupuesto e infraestructura pero hasta allí llega su participación.

-¿La candidata a vacuna es oral, intramuscular?

-Intramuscular.

-¿Cuánto tiempo piensan que se va a demorar este proceso?

-El tiempo que hemos evaluado para colocar la vacuna es 3 meses y medio o 4 meses.

-¿Van a realizar un seguimiento a las personas que se pongan estas sustancias?

–La idea es que, si la persona nos permite, contactarlo diariamente ya sea telefónicamente o a través de una APP que estamos implementando para tal fin. La idea es detectar tempranamente cualquier síntoma de enfermedad o reacción, porque siempre hay la posibilidad de que desarrollen Covid. Uno de los beneficios es que lo vamos a estar acompañando el mayor tiempo posible.

-¿Qué significaría que una persona que se pone la vacuna desarrolle el Covid-19?

–Es un riesgo que puede tener, la vacuna no da Covid, la vacuna protege del Covid, la vacuna puede tener efectos adversos pero hasta ahora no se conocen efectos adversos en 20 mil personas vacunadas, entonces el riesgo que tienen los voluntarios es el mismo riesgo que corremos nosotros. O sea, los voluntarios van a tener que mantener la distancia social, el constante lavado de manos, la protección con mascarilla. Como usted dice estas son candidatas a vacunas, no podemos garantizar que te proteja al 100 %.

ALGO MÁS

“Es un virus bien muerto”

La candidata a vacuna s un virus inactivo, es un virus entero bien muerto. Además es un tipo de vacunas de las que ya conocemos como las que se usan contra el sarampión, rubeola. El seguimiento a los que reciban la candidata a vacuna será de un año.