Segunda en Mundial Virtual

La surfista nacional Vania Torres se ubicó en el segundo puesto de la clasificación de la Aplicación Ride of the Season para surfistas profesionales de la Association Of Paddlesurf Profesional y espera el anuncio oficial y participar, de esta manera, en la competencia presencial en Hawai el 2021.

La tabla de clasificación se realizó según la cantidad de me gusta y las 10 publicaciones principales con la mayor cantidad de me gusta eventualmente pasaron a ser la lista corta.

En el primer lugar se ubicó Alazne Aurrekoetxea de España (4010 likes), en el segundo puesto Vania Torres con 3617, Nicole Pacelli de Brasil en el tercer puesto (3159), Luchy Cosoleto de Argentina en el cuarto puesto (2435) y en el quinto puesto se ubicó Aline Akemi Adisaka de Brasil (1226).