Sedapal dice que pozo no es suyo

Justicia es lo que re­claman los padres del menor de 2 años de edad que murió tras caer a un pozo ubicado en un par­que de la urbanización Roma en el Cercado de Lima. Al respecto el abo­gado y especialista en temas municipales, Julio César Castiglioni, afirmó que la responsabilidad en esta tragedia recae en la Municipalidad de Lima.

“La responsabilidad re­cae en la Municipalidad Metropolitana de Lima, en la Ley Orgánica de Munici­palidades se señala que el municipio de Lima tiene jurisdicción en la provincia de Lima y en el distrito del Cercado. Al ejercer actos de gobierno en la ciudad está en la obligación de velar por el mantenimiento de parques de la ciudad”, señaló Castiglioni.

Ayer, los vecinos de la ur­banización Roma afirmaron que la muerte del menor se dio por descuido de Sedapal y la Municipalidad de Lima, debido a que no realizaron el mantenimiento adecuado al lugar. En declaraciones a RPP Noticias, una de las vecinas sostuvo que incluso algunos vecinos trataron de cortar la maleza del parque, pero que no se lo permitieron bajo el pretexto de que se trataba de una zona municipal.

Al respecto Julio César Castiglioni manifestó que, pese a que existe una Geren­cia de Parques y Jardines, la responsabilidad sigue sien­do de la comuna metropo­litana. “Están diciendo que una gerencia se encarga del mantenimiento pero ¿a quie­nes pagan sus tributos los ciudadanos?, al municipio de Lima”.

Sobre la situación de Sedapal, el especialista in­dicó que podría tener una responsabilidad indirecta.

LIMA ACUSA A SEDAPAL

Ayer, el municipio de Lima emitió un comuni­cado en el que afirmó que el pozo donde se ahogó el menor pertenece a Sedapal. “La Municipalidad de Lima informa, al respecto, que no tenía registro ni cono­cimiento alguno sobre la existencia del mencionado pozo, el cual, tendría una antigüedad de por los menos 30 años y le pertenece a Sedapal, entidad que tiene la responsabilidad de dar­le mantenimiento a toda la red e infraestructura de agua y alcantarillado”, señala en su segundo punto.

Asimismo indicaron que solicitará a Sedapal que informe sobre la exis­tencia de pozos similares en otros puntos de la ciu­dad, “con la finalidad de tomar acciones y proteger a los ciudadanos”.

QUE RESPONDAN POR LA TRAGEDIA. “Sedapal tiene que hacerse responsable de ese hoyo, cualquier niño pudo haber caído ahí. La Municipalidad también tiene que hacerse cargo. Hemos salido en familia, hemos estado los dos. Intenté cogerlo cuando abrió el hueco en el piso. No pude, no llegué a agarrarlo, se me escapó, mi hijo se fue“, indicó César Robles, padre del menor.

