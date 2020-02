Se requiere de una estrategia y no de parches

El problema de la inseguridad seguridad requiere de estrategias y no se soluciona con parches, afirmó la congresista electa del Partido Morado, Zenaida Solís, al calificar de demagógico el anuncio del ministro del Interior, Carlos Morán, respecto a que los legisladores no contarán con personal de seguridad.

“[¿Es un acto demagógico el retiro de policías?] Sin duda. […] En el Partido Morado, en nuestra agenda legislativa habíamos dicho que íbamos a renunciar a la seguridad policial, porque esa seguridad se puso en tiempos de terrorismo, y hoy en día ya no se necesita, pero cada uno podía renunciar y ese tema se iba a ver en el Congreso, pero el Ejecutivo no tiene por qué hacerlo”, indicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Si esa es su estrategia de seguridad [del Ejecutivo], me parece bien pobre. No me parece que esté abordando el tema de manera integral […]. Un problema tan grande no se soluciona con parches, quitándole a los congresistas seguridad”, aseveró.

Como se recuerda el titular del Interior, Carlos Morán, anunció que los nuevos congresistas no contarán con personal de seguridad del Estado y que los 400 efectivos asignados para esta labor de resguardo serán reasignados a otras funciones -principalmente de seguridad ciudadana- antes de que se instale el Parlamento del período 2020-2021.

ESTAMOS EN NADA

Solís Gutiérrez refirió, en ese sentido, que corresponde que el ministro del Interior, Carlos Morán, y el Gabinete Ministerial se presenten ante el Parlamento y señalen cuál es la estrategia que se está siguiendo desde Ejecutivo para combatir la inseguridad ciudadana.

“Morán lo que tiene que hacer es su estrategia bien acabada, terminada sobre seguridad ciudadana. Que nos diga cómo la ola delincuencial va a bajar en las ciudades no solo en Lima sino en las ciudades del interior del país, donde hay una ola creciente de delincuencia y que la presente en el Congreso. Que se apresuren y se presente el Gabinete Zeballos, si sigue Zeballos como premier, y presenten su estrategia, porque un problema tan grande requiere una estrategia”, mencionó.

“[…] Se requiere de alguien que se compre el pleito [en materia de inseguridad] y hacerlo para que la gente se sienta protegida, pero si de lo que se trata es de quitarles policías al Congreso, estamos en nada”, acotó.