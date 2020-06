Se reinicia el Calcio Italiano

Con la fecha 27 de la Serie “A” del Calcio Italia­no, se reanudará la misma tras tres meses de para por la pandemia del Covid-19. Los dos partidos programa­dos para hoy son los que animarán, Torino ante Par­ma (12:30 p.m.) y Verona- Cagliari (14:45 p.m.), ambos sin público.

En el primero de ellos, la visita (Parma) se encuentra mejor ubicado en la tabla con 35 puntos (noveno), y buscará aprovechar el mal momento de Torino que con 27 unidades y décimo quinto en la tabla, es ame­nazado por el descenso. Más parejo será el cotejo que animarán Verona (35 puntos) ante Caglairi (32 unidades), luchando am­bos para llegar a un cupo de torneos internacionales.

En España, continúa la 30 fecha de la Liga, con cuatro partidos. Muy temprano (07:00 a.m.) Espanyol recibirá al Levante. A las 10:00 a.m. Athletic de Bilbao enfrentará al Real Betis , mientras que al mediodía Getafe lo hará en casa contra Eibar. Finalmente, a las 15:00 p.m. Atlético de Madrid se las verá con Real Valladolid.

Finalmente en Inglate­rra, la fecha 30 tendrá estos partidos Watford-Leocester City (06:30 a.m.); Brighton- Arsenal (09:00 a.m.); West Ham-Wolverhampton (11.30 a.m.) y Bournemouth-Crystal Palace (14:45 p.m.).