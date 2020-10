¿Se acabó el show?

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha determinado que los congresistas elegidos en el proceso de las elecciones congresales extraordinarias 2020 se encuentran impedidos de postular en las elecciones generales 2021, en razón de la prohibición de reelección inmediata establecida por el artículo 90-A de la Constitución Política. No podía ser de otra manera porque la ley es la ley y los parlamentarios no tienen corona para no cumplirla. Sin embargo, esto no necesariamente garantiza contar con un buen filtro en el Congreso de la República.

En su Resolución N° 0352-2020-JNE, el máximo organismo electoral del país ha precisado que las últimas elecciones parlamentarias no fueron un proceso de elección de legisladores para un nuevo período constitucional, sino para completar el período 2016-2021 del Congreso disuelto en setiembre del año 2019 y, en consecuencia, la prohibición de reelección también alcanza a los congresistas elegidos en el año 2016 y que volvieron a ser elegidos en los comicios congresales de enero del presente año.

Asimismo, están impedidos de postular al Congreso en las elecciones generales 2021 aquellos ciudadanos que formaron parte del Congreso disuelto y que no participaron en los comicios congresales 2020 o que participando no fueron elegidos. Hablando en buen romance, la prohibición comprende a los congresistas desaforados, así como a sus respectivos accesitarios, a aquellos que fueron suspendidos y a quienes reemplazaron a congresistas fallecidos. Así lo ha determinado el Jurado Nacional de Elecciones y más claro no canta el gallo.

No obstante, como hemos señalado al principio, estas disposiciones contenidas en el artículo 90-A, incorporado en la Carta Magna mediante la Ley de reforma constitucional N° 30906, la cual establece que los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo, de manera inmediata, en el mismo cargo no garantizan contar con candidatos idóneos, pues faltaría eliminar el voto preferencial, que es la puerta de entrada a muchas personas que ven las curules como una suerte de trabajo fácil y bien remunerado. Los partidos políticos deberían tener la responsabilidad de seleccionar a los mejores candidatos para que luego sean elegidos por el voto popular.

Mientras eso no ocurra seguirán siendo los personajes mediáticos quienes tengan mayor posibilidad de llegar al Congreso y hasta de convertirlo en un circo, como lo hemos visto ya en muchas oportunidades.