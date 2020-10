Sábado vence plazo para remitir listas de precandidatos

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Ayer se dio a conocer la relación de magistrados que presentaron sus carpetas de inscripción para postular al concurso público de nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC), cuya evaluación y selección está a cargo del Congreso de la República.

Entre las 65 personas que presentaron sus candidaturas para conformar el nuevo TC, se encuentran varios magistrados que postularon previamente a la Junta Nacional de Justicia, y otros tantos que ya fueron miembros del TC, como el exjuez Fernando Calle.

Calle, además, es recordado por su filiación aprista, y fue cuestionado en su momento tras la decisión del TC que determinó que no hubo crímenes de lesa humanidad en la matanza ocurrida en el penal “El Frontón” en 1986, durante el primer gobierno de Alan García.

También figura el ex jefe de la OCMA, Vicente Walde Jáuregui, a quien la Junta Nacional de Justicia inició una investigación, y Luz Áurea Sáenz, exprocuradora durante el primer gobierno aprista.

CANDIDATOS DESCONOCIDOS

El coordinador de Justicia Viva, del Instituto de Defensa Legal (IDL), Luis Purizaga, señaló que resulta sorprendente el número alto de personas que quieren ser miembros del TC, considerando que se trata de una elección de solo seis miembros. “Se entiende que un requisito para ser miembro del TC es que la persona debe haber tenido una trayectoria resaltante en su campo, y eso lleva como consecuencia que sea más o menos conocida en la vida pública. Como hay muchos desconocidos, no se conoce su trayectoria y no cumplirían con ese requisito”, indicó.

Purizaga manifestó que “las organizaciones de sociedad civil y los ciudadanos a los que les interese el tema revisen ahora quién es quién, si estos candidatos tienen relación estrecha o filiación directa con partidos políticos, por ejemplo”. “Ya hemos visto el problema que esto significa en la conformación de otros TC, por eso mismo existe una comisión especial, para evitar que estos perfiles que tienen relación estrecha con partidos políticos no pasen al nivel de votación en el pleno”, advirtió.

VIGILANCIA CIUDADANA

El jurista explicó que lo que viene en el proceso de selección de candidatos es la etapa de tachas, que pueden ser presentadas por cualquier ciudadano. “Entiendo que, si por ejemplo Walde Jauregui tiene procesos disciplinarios pendientes, eso es susceptible de ser presentado en una tacha. Luego, habrá que ver el criterio de la comisión especial y que tan comprometido están los miembros de la comisión para elegir a personas que no tengan compromisos o intereses de terceros o con partidos políticos”, apuntó.

Respecto a los criterios de evaluación, cuestionó la falta de un examen de conocimientos en el proceso. Además, recordó que el proceso de evaluación tiene dos etapas, que consisten en la presentación de documentos o evaluación curricular, equivalente a 75 puntos sobre 100, y la entrevista personal. “Si todo se va a basar en cuantos documentos presenté o qué artículos publiqué, si ese va a ser el criterio, un perfil como el de César Hinostroza Pariachi pasa sobrado, pero eso no debe ser lo único a evaluar”, remarcó.

IDONEIDAD A MEDIAS

Además, Purizaga cuestionó que no se hayan recogido aportes para modificar el reglamento, como lo observado respecto al tema de la idoneidad moral, “donde proponen una calificación del uno al doce”. “No puedes tener cinco o seis puntos de idoneidad moral, o la tienes o no la tienes. Esperamos que con las tachas no ocurra lo mismo, se supone que si abren un proceso de tachas es para que tomen con interés las observaciones de la ciudadanía”, enfatizó.

Finalmente, advirtió que” este TC en más de una ocasión ha declarado la inconstitucionalidad de normas emitidas por este congreso”. “Si no fuese por este TC, ahora tendríamos dos o tres normas inconstitucionales dadas por este Congreso. A eso nos arriesgamos, y lo que sorprende es que este mismo Congreso pueda ser el que al final termine decidiendo quienes después puedan declarar la inconstitucionalidad de lo que los congresistas realicen”, alertó.