Rusia, China e India reafirman cooperación

El presidente de Es­tados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, anunció ayer lunes la decisión de su Gobierno de postergar el otorgamiento de visas de trabajo hasta el año 2021. La medida, además, aumenta las restriccio­nes migratorias que ya habían sido adoptadas en abril pasado.

Se estima que la nue­va regulación estadouni­dense impide la entrada al país de por lo menos 240,000 personas que ocuparían puestos de trabajos de forma tem­poral. La nueva decisión presidencial impactará de manera directa en la con­tratación de especialistas extranjeros altamente calificados.

La restricción provo­có los reclamos de las empresas tecnológicas, quienes argumentaron que ahora no podrán con­tratar a los extranjeros que hacen el trabajo no deseado por los estado­unidenses, o para el que no están calificados los nacionales.

Sin embargo, los tra­bajadores extranjeros del sector agrícola quedan eximidos de la medida migratoria. El origen de la directiva radica en que el presidente Trump pretende enfrentar la re­cesión solo con estado­unidenses.

El comunicado oficial de la Casa Blanca expresa que el “presidente Trump está tomando medidas de sentido común para colocar primero a los estadounidenses en la línea de empleos”.