Romance entre Sheyla Rojas y Luis Advíncula alzan tremenda cortina de humo

Alejandro Arteaga

Un padre de familia murió en medio de la desesperación de sus familiares que recorrieron hospitales y clínicas para conseguir una cama UCI que le salve la vida luego de estar 21 días luchando contra el Covid-19.

Esta trágica historia, que se suma a la de miles de peruanos que sufre el embate del coronavirus, empezó el 9 de agosto cuando Óscar Peve Chipana fue trasladado a la Villa Panamericana al empezar con los síntomas de este mal. Pese a que empezó a recuperarse, recayó, y su salud empezó a resquebrajarse hasta que fue necesaria una cama UCI.

“Nunca pudo ir a una cama UCI, lo trasladaron de la Villa Panamericana al hospital Sabogal pero fue por gusto porque no había esta cama. Nos dijeron primero que en el Hospital Grau había una libre y luego lo mandaron al Sabogal. No nos informaron nada, no buscaban una cama UCI”, dijo su hija Claudia Peve a diario UNO.

MALA INFORMACIÓN

Los días pasaban y su estado empeoraba hasta que en la madrugada de ayer falleció. “Nos dijeron que ya estaba muy mal, no podía ser trasladado. Se demoraron mucho en buscarle un lugar e incluso nos dijeron a nosotros que buscáramos. Llamé a los 12 hospitales que cubre Essalud pero ninguno tenía hasta que ayer en la madrugada murió en el hospital Sabogal”, señaló.

Pero si la falta de camas UCI es un problema sin solución hasta el momento, la falta de información y coordinación entre los hospitales quedó evidenciada con este lamentable caso. Según explicó Claudia Peve a su padre lo enviaron desde la Villa Panamericana en Villa El Salvador hasta el hospital Sabogal en el Callao porque supuestamente había una cama UCI pero al llegar no había una disponible.

CLÍNICAS TAMPOCO

“Se quedó en una cama hospitalaria, o sea una cama normal y ahí no pudieron hacer más por ayudarle”, dijo su hija que incluso pidió ayuda a través de las redes sociales.

Con la esperanza de encontrar una de estas camas llamó a las clínicas que suscribieron el convenio con el gobierno pero la respuesta fue negativa. ”Llamé a todas las clínicas posibles y ninguna tenía. Solo 12 clínicas es muy poco las demás cobran algo que no podría pagar nunca”.

ALGO MÁS

“QUE NO LE PASE A NADIE MÁS”. Claudia Peve contó este amargo episodio para pedir a las autoridades que trabajen por evitar estos casos. “Que no le pase nunca a ninguna familia si de algo sirve esta horrible experiencia”