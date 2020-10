Revelan fotos de Martín Vizcarra con Antonio Camayo

RAMÓN REQUENA

Se ha bajado unos cinco kilos y se le nota, esta jovial y más blanco que de costumbre, debe ser el encierro de la cuarentena. Si uno no lo conociera, se diría que por él no pasan penas y menos que se apresta a enfrentar una dura y agresiva campaña para conseguir la candidatura presidencial en las elecciones internas de Acción Popular (AP). El excongresista Yonhy Lescano Ancieta, respira seguridad, confianza , valor, voluntad, y lo transmite porque espera con fe que sus correligionarios voten a conciencia por quien siempre, así lo asegura, ha puesto el pecho contra la corrupción y las mafias que asolan la política.

—¿Cómo es que han aparecido tantos corruptos en estos últimos gobiernos?

—La política ha entrado en un proceso de putrefacción desde Alberto Fujimori, pasando por Alan García, Humala; Toledo y PPK, todos los presidentes están denunciados por corruptos porque desnaturalizaron la política y la convirtieron en un negocio, eso no se veía antes, vieron que la política era un gran negocio y la convirtieron en un robo y no en un servicio. Eso destrozo nuestro Perú.

—¿Cómo cree que sobrevive el sistema democrático con este cáncer de la corrupción que lo mina poco a poco?

—Es gracias al esfuerzo imparable de todas las fuerzas vivas y laborales que siguen impulsando para que el país no pare, porque la corrupción nos arrebata cada año 40 mil millones de soles en coimas.

—¿Qué sostiene, quién sostiene al presidente Martin Vizcarra, a pesar de todas las denuncias por corrupción?

—Creo que es el efecto del cierre del Congreso fujiaprista, el pueblo ha tomado eso como una acción positiva de Vizcarra, su lucha contra esa mafia nefasta, mas su sistema de prensa al inicio de la pandemia con sucesivos e insistentes mensajes a la población le está dando ese soporte del que ahora goza.

Ahora vienen estas graves acusaciones en contra del presidente y no tienen el impacto que se esperaba. Por eso sucumbió el pedido de vacancia en el Congreso, más el tremendo error de su presidente de llamar a la Fuerzas Armadas, eso hizo que la población vea una especie de conspiración, y eso no fortaleció al Congreso, sino a Vizcarra.

—¿Cómo asume los golpes que le propinan sus contendores en AP?

—Tranquilo, serenamente, trabajando con las regiones con los correligionarios que apoyan mi propuesta, debatiendo políticamente y ofreciendo diagnósticos de la realidad, ese es mi estilo. Claro que cuando nos agreden, ahí si respondemos, nosotros hemos enfrentado en muchas oportunidades los golpes bajos, los puñales por la espalda y los hemos vencido.

—¿No pensó que Raúl Diez Canseco retiraría su candidatura?

—Así es la democracia, son varias propuestas, él dijo que se retiraba por la unidad pero finalmente puso otro candidato en vez de él, yo creo que retiro su candidatura porque no tenía mucho respaldo, esa es la verdad; y Barrenechea también ha perdido apoyo por algunos errores que ha cometido.

—¿Cuál es el mensaje fuerte de su campaña en estas elecciones primarias?

—Trabajar con la ideología y doctrina de AP: ama sua, ama llulla, ama quella. Este es el gran déficit de los gobernantes, no robar, no mentir y no ser ocioso. Hoy más que nunca hace falta en la política peruana.

—¿Los ‘blanquitos’ entenderán ese mensaje?

—No importa, pero las bases lo entienden, si los blanquitos no lo entienden, problema de ellos.

—¿Supongamos que se convierta en presidente, como piensa enfrentar el país en ruinas que le dejará Vizcarra?

—Será una tarea difícil pero no imposible, se recibirá un país en crisis, al fin y al cabo el Perú tiene muchas potencialidades que servirán para recuperar el país. Pero trabajando honrada y transparentemente, y con una política absolutamente abierta para que se sepa qué se está haciendo, qué contratos se realizan.

—¿Cree que es posible trabajar honradamente en el Perú, teniendo en cuenta todos los antecedentes en contra?

Yo creo que depende mucho de la cabeza, del presidente y de sus equipos, pues el mandatario debe tener intuición para ver qué se hace bien y qué mal.

—¿Quiénes conforman su plancha en su candidatura?

—Va Gisela Tipe, joven profesional ayacuchana, tiene 38 años, magister en Administración Publica, hace mucho trabajo social y voluntariado, representa a la mujer peruana y a la juventud, es honrada no tiene problemas,

Y el otro es Alberto Velarde Yañez, que fue secretario general nacional del partido, hombre de derecha, empresario, trabajo muy de cerca con los presidentes Fernando Belaunde y Valentín Paniagua.

—¿La pandemia es un fantasma que nos va a seguir acompañando, tiene un plan para enfrentar el virus?

—Hay que fortalecer los servicios de Salud y mejores condiciones de trabajo para médicos y enfermeras, auxiliares, atención oportuna, se puede hacer, lo que pasa es que hubo mucha corrupción, los gobernantes han estado ocupados en como robar y no en como gobernar, no será fácil pero hay que hacer el esfuerzo.

—¿A quién priorizar, a los viejos o los jóvenes?

—A los dos, los dos son personas, son seres humanos, ambos tiene el derecho a calidad de vida, y para ambos hay políticas de Estado, no podemos discriminar a ninguno de los sectores sociales.

—¿Cómo enfrentar la creciente delincuencia que se ha convertido en otra pandemia?

—Hay que darle incentivos a los empresarios para que den trabajo a los jóvenes, desarrollar proyectos en provincias, desarrollar industrias, impulsar la agricultura que está abandonada, no hay ningún apoyo y está entrando alimentos del extranjero.

—¿Pero no les hemos dado ya demasiados incentivos a los empresarios y estos no han devuelto lo que se esperaba de ellos?

—Hay que exigirles su responsabilidad social, si contribuyen con el país se les da beneficios, y si no, se les retira los beneficios, eso es una política por resultados, no como ahora que reciben y no se ve que devuelvan los beneficios.

—¿Significaría cambiarle la mentalidad medieval a la Confiep?

—Hay que sentarlos en una mesa y ponerles las condiciones, y que se comprometan a las reformas que correspondan, como en otros países ha sucedido.