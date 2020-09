Reúnen firmas para eliminar el voto preferencial

El presidente de la República, Martín Vizcarra, tuvo temor y demostró poca calle política para responder por el caso de la contratación de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura, opinó la psicoterapeuta Carmen González.

“[Vizcarra] tuvo temor y poca calle política [para responder por este caso], porque si es que hubiera sido un Alan García hubiera sacado del sombrero 50 razones […], sabe Dios qué. Y por último [pudo decir que] hay cosas importantes, hagan lo que quieran y que él se dedica al país y no a tonteras. Esto no es nada más que un teatro cínico de los políticos”, indicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

La psicoterapeuta mencionó, en otro momento, una hipótesis sobre las respuestas iniciales que dio Vizcarra Cornejo en torno a este caso. También dio su opinión en torno a la vulnerabilidad que tiene todo político durante la campaña electoral.

“[…] Le habrá dado vergüenza [a Vizcarra decir] conocer a un payaso, porque creo que es una personalidad desbordada y extraña, que también se pone serio. […] Ahora también hay que ver que en el momento en que vas a ser elegido, el sensorio lo tienes abierto, tienes miedo y, entonces, en ese momento, hay una impronta […]”, señaló.

“Y este personaje, que es un desbordado seguramente lo ha visto [a Vizcarra] en momentos en que todos los políticos están nerviosos por si los elijen o no, y entonces él ha aprovechado para introducirse allí. Ahora, ¿para qué? [se reúne con Swing] eso no interesa y eso solamente es mover el morbo. Acá lo que interesa es que se investigue”, precisó.

NO SE COMPARA CON TOLEDO O GARCÍA

Sin embargo, refirió que el presidente Martín Vizcarra no es un incapaz moral permanente, causal que argumentaba el Congreso en la moción de vacancia. Indicó que la actuación del mandatario no es comparable con lo que hizo Alan García o Alejandro Toledo.

“Tampoco es obstrucción de justicia. Obstrucción de justicia es lo que hacen los políticos ordinariamente. Obstrucción es lo que hace Toledo, en general, lo que ha hecho García, pero Vizcarra se ha llenado de temor y parece que tiene temor no controla, y entonces ya grita a la secretaria”, refirió.

“Ahora hay que investigarlo para que no se vuelva hacer, pero que digan que por eso es un inmoral permanente no pues, se está exagerando para beneficio de todos y haciéndonos perder el tiempo”, argumentó.