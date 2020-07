Retiro de octógonos nutricionales propiciará incremento de obesidad

Con el objetivo de contri­buir con el desarrollo soste­nible del país, la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), con el apoyo de Con­cytec y el Banco Mundial, lle­va a cabo una investigación que consiste en la fabricación de paneles de fibrocemento utilizando materiales a par­tir de plantas endémicas del Perú.

Este proyecto se basa en la utilización del Ichu, pasto natural que abunda en el altiplano (Cusco) y se caracteriza por tener tallos que alcanzan un tamaño entre 60 a 100 cm de altura aproximadamente, además destacan por su resistencia e impermeabilidad.

Actualmente se está inves­tigando el uso de cenizas de Ichu como material cemen­ticio suplementario; fruto de ello, se ha publicado reciente­mente en el Journal Cement and Concrete Composites el artículo “Scientific and tech­nical studies on eco-efficient binary cements produced with thermally activated ichu grass: Behaviour and proper­ties”. Además, se evalúa la fac­tibilidad de producir paneles de fibrocemento reforzados con estas fibras utilizando las cenizas como adición, lo que permitirá dar un valor agregado e incentivar el uso de estos recursos.

“La metodología com­prende cuatro etapas, en la primera se busca definir los parámetros óptimos para la obtención de cenizas de Ichu de alta actividad puzolánica, en la segunda etapa, estas cenizas serán incluidas en distintos porcentajes en la formulación del cemento para evaluar las propiedades de fluidez y propiedades me­cánicas de los morteros obte­nidos. En la tercera etapa, se evaluará la compatibilidad de la fibra de Ichu con la matriz cementicia y se determinará la longitud óptima de la fi­bra, siempre considerando la trabajabilidad de la mezcla. Finalmente, en la última eta­pa se fabricará un panel de fibrocemento, con la finalidad de que tenga buenas propie­dades físicas y mecánicas, así como alta durabilidad”, indi­có la doctora Carmen Elena Flores Barreda, investigadora principal del proyecto.

Asimismo, manifestó que según estudios prelimi­nares realizados en la UTEC se conoce que las zonas al­toandinas cuentan con una producción potencial supe­rior a las 70 mil toneladas anuales de fibras de Ichu y que este proyecto generará oportunidades de empleo para los habitantes de esta región ya que serán parte de la cadena de suministro y podrán mejorar así sus con­diciones de vida.