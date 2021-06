Resultados electorales se conocerán el domingo a las 11:30 p.m.

El economista Guido Pennano manifestó que “no hay manera que una economía soporte todos los ofrecimientos” realizados por Keiko Fujimori. “Eso no lo veo factible por ningún lado”, dijo entre risas.

El también exministro de Industrias dijo sentirse sorprendido por la cantidad de bonos planteados por la candidata naranja. “Estoy sorprendido (con las propuestas). Creo que se ha quedado contagiada de los bonos de Vizcarra, ¿no? Hay bonos de todo, bono por aquí, bono por allá. A mí no me gusta una economía que funciona sobre la base del lonche gratis, eso no genera riqueza en un país (…) Eso de comenzar a repartir bonos por todos lados, me parece una actitud equivocada”, criticó.

Además, cuestionó que se pretenda endeudar al Estado peruano con el fin de poder cumplir con los ofrecimientos de Fujimori. “(Luis) Carranza, del equipo técnico de Fuerza Popular, ha dicho que el Perú ‘tiene techo para endeudarse’, de eso no hay duda. Pero ese dinero se debería usar en gastos de inversión que generen empleos”, puntualizó.