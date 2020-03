Respuesta del gobierno de Vizcarra a las emergencias ha sido un desastre

El gobierno de Martín Vizcarra desde octubre del año pasado opera sin un congreso opositor y obstruccionista. En este interregno ha ido gobernado mediante decretos de urgencia, que no necesariamente han mejorado la gestión pública para resolver problemas de alta urgencia, entre ellos es de seguridad ciudadana. Para profundizar en el análisis sobre la forma como se viene desarrollando la gestión de los diversos sectores en el gobierno de Vizcarra, Noticias SER conversó con María Isabel Remy, socióloga e investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos – IEP.

—Considerando que son cinco meses sin un congreso opositor al Ejecutivo ¿Cuál es su balance sobre la gestión del gobierno de Martin Vizcarra?

—Vizcarra tiene de su lado la buena opinión de la ciudadanía que se la ganó por su oposición al Congreso y por la lucha anticorrupción que es fundamental, aunque no necesariamente dependa de él. Pero Vizcarra le ha dado suficiente cobertura política a la buena actuación del Ministerio Publico, y eso es lo mejor que ha hecho: permitir al Ministerio Publico actuar como está actuando, cosa que nunca se había visto en nuestra historia.

—¿Y en términos de la gestión y la implementación de políticas públicas en diversos sectores?

—Últimamente ha empezado a perder la iniciativa y da la impresión de que no tiene un programa muy claro. Hay una alta rotación de ministros que además no son expertos en los temas en los que están o tienen pocas capacidades. Además los ministros no son políticos identificados con unos objetivos de gobierno. Creo que uno de los problemas principales que ha enfrentado este periodo de gobierno es la débil continuidad de las políticas por los constantes cambios de ministros.

—¿Cómo podría el presidente Vizcarra superar estos problemas de gestión que cada vez se hacen más evidentes?

—Lo que mejor le ha resultado ha sido nombrar comisiones de alto nivel con especialistas que le han sugerido líneas de política y que han respondido positivamente. Sospecho que esos profesionales de alto nivel no habrían aceptado ser ministros. Hay muchas cosas que se podrían hacer, le queda un año y medio de gobierno, que es un buen tiempo, pero a estas alturas no parece que se esté preparando nada contundente para el Bicentenario.

—¿Servirían las buenas relaciones que tiene el presidente con alcaldes y gobernadores? ¿En qué medida han contribuido a mejorar acciones intergubernamentales para la implementación adecuada de las políticas públicas a nivel regiones, distritos y provincia?

—Me parece que las estrategias intergubernamentales han funcionado mejor con los gobiernos regionales, a través de los GOREs ejecutivos. Parece ser una iniciativa bastante interesante para agilizar la relación entre el ejecutivo nacional y los gobiernos regionales. La que todavía es muy aleatoria es la relación con los gobiernos locales, donde hay que aclarar mejor las competencias entre niveles de gobierno y lograr efectivamente una articulación.

Pero hay que recordar que en cada región, quien tendría que coordinar con los alcaldes no es tanto el gobierno central sino el gobierno regional. El problema es que los alcaldes quieren saltarse a los gobernadores y buscan hablar con el Presidente, quien también les abre espacio. Entonces sucede como en esta mañana donde una organización de alcaldes le pide competencias al presidente para la supervisión del Coronavirus en sus distritos.

—En términos generales ¿Cómo calificaría la respuesta de gobierno con respecto a las diversas emergencias que se van presentando como el dengue, las lluvias y ahora el Coronavirus?

—Hasta ahora la respuesta del gobierno de Vizcarra a las emergencias ha sido un desastre. El propio dengue es una cosa que esta sin control, nunca hubo un nivel de mortandad y de contaminación tan alto. La selva es muy húmeda porque llueve mucho y eso hace que se desarrolle fuertemente el vector, siendo muy difícil de controlar.

En fin es un desastre y el gobierno lo ha hecho muy mal, al igual que la gestión de la reconstrucción donde han pasado 4 años del Niño Costero y seguimos a la espera de muchas de las obras principales. Un ministro de agricultura se gastó la mitad de la plata en limpiar el cauce del rio Piura, dejando la arena al costado y a la primera crecida el rio se llevó todo, y hasta ahora no se arregla el problema.

Ojalá que eso no suceda con el coronavirus, aunque ahí estamos mejor protegidos porque hay un aparato internacional que provee asistencia técnica al Perú, que evalúa con el gobierno las políticas, ese es el rol de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. La ministra aparentemente ha reaccionado ante la alerta, pero vamos a ver, estamos todavía en el inicio de la epidemia.

—Falta un año y meses para que culmine la gestión de Vizcarra ¿Podemos esperar algo distinto en términos de la gestión del estado y la implementación de las políticas públicas o cree que Vizcarra va intentar sobrevivir hasta el 28 de julio del 2021?

—Lo que podría pasar es lo segundo que usted dice, podría ser que el presidente trate de sobrevivir montándose en olas sucesivas. Y eso significaría nuevamente perder una oportunidad política.

Omar Rosel

NOTICIAS SER