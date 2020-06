Respeta sus trabajos

Ariana Vera que logró la medalla de bronce en equi­po mixto en los Juegos Pana­mericanos Lima 2019 en el deporte del taekwondo, en la modalidad de Poomsae; y perteneciente al Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), celebra la pronta apro­bación de los protocolos de bioseguridad para entrenar en la VIDENA.

“En esta cuarentena he tratado de mantenerme siempre en forma. He en­trenado diferentes rutinas, he entrenado con mi equi­pos en sesiones virtuales y he aprovechado al máximo para hacer actividades extras como leer, estudiar y pasar el tiempo con mi familia”, indica Ariana.

“He encontrado un espa­cio para meditar y reforzar la mente. Lo que me parece muy importante es que mi deporte, el taekwondo, ya se está reac­tivando y para el mes de julio habrá un campeonato virtual de Poomsae dónde estarán deportistas a nivel nacional e internacional.