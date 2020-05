Reforzado entrenamiento solitario

El deportista de Taekwondo, en la disciplina de Poomsae, Hugo del Castillo, medallista en los Juegos Panamericanos Lima 2019 es uno de los atletas nacionales que pertenece al Pro­grama de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte y se mantiene en casa en esta cuarentena terminando sus clases de medicina y entre­nando de manera virtual.

“Durante esta cuarentena he estado entrenando en el pa­tio y garaje de mi casa, pero lo más importante es que he continuado con mi actividad física y entrenamiento con mi entrenadora. En esta cuaren­tena he aprendido a ser auto suficiente, reforzar el entrena­miento solitario, que es difícil, pero basta con voluntad y sa­crificio y muchas ganas para hacerlo”, nos señala Hugo del Castillo

“Estoy estudiando el sexto año de medicina en la UPC y realizando prácticas hospitala­rias por las mañanas, mediante repasos, vía web de las cuatro series básicas como gíneco obstetricia, medicina interna, cirugía y pediatría. Me faltaría un año y medio más para es­tar en los hospitales. Creo que ayudar en este momento sería importante, pero creo que la seguridad es importante, ante todo, y por ello tenemos que estar súper preparados”, indicó nuestro medallista.