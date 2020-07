Reforma política no cambia la injusticia electoral

Se ha convocado a elec­ciones generales en una si­tuación difícil por la pande­mia y crisis económica. La incertidumbre política es muy grande y la izquierda no está en condiciones favo­rables debido a que se man­tiene el régimen electoral fraudulento en beneficio de las fuerzas de derecha que imponen la razón del dinero para distorsionar la voluntad popular. No obstante, planteo luchar contra este impedimento cambiando totalmente el sistema político.

El estilo de gobierno re­fleja las condiciones en que se desenvuelve un manda­tario. Cuando el ex congre­sista Carlos Bruce, relató la forma en que Vizcarra llegó al poder, como un enchape de la plancha presidencial de Kuczynski, para aparen­tar arraigo provinciano, la prensa le dio un sentido perverso. Pero quedó claro que Vizcarra no estaba iden­tificado con el pensamiento del movimiento PPK.

Anteriormente, la em­presa de Vizcarra había tomado vuelo como sub contratista de Conirsa, un consorcio patrocinado por Odebrecht con el “Club de la construcción”, que sobre­valoraron obras contratadas con el estado. Los vínculos estaban allí y confiadamen­te fue ubicado en la plancha presidencial. Favorecido por el mal menor, Kuczyn­ski ganó las elecciones y lo primero que hizo Vizcarra fue tomar las riendas del Ministerio de Transportes donde estaba el emporio de obras.

Vizcarra le puso el ojo al gran proyecto Chinchero del aeropuerto cusqueño, pero se le cayó la preten­sión, al desatarse un escán­dalo político por advertirse corrupción, viéndose obli­gado a salir del escenario para ir a la embajada de Canadá, por razones políticas y no diplomáticas. Keiko, favorita de Odebrecht no perdonó la derrota y preparó la vendetta vía el congresista Mamani, sacando del poder a Kuczynski. Automáticamente Vizcarra tomó la presidencia, sin estar identificado con el plan de gobierno y este, quedó de lado.

Vizcarra asumió el poder como un asunto suyo y no, del movimiento PPK. De este modo, se fue quedando sin respaldo de los gobiernistas, sin partido, ni entorno ideológico. Keiko trató de manejar a Vizcarra sin lograrlo, abriéndose una disputa de poder de la que salió ganando este, quien disolvió el Congreso, dominado por aquella. Vizca­rra se sintió superpoderoso al no tener ningún freno,

Pero no teniendo una orga­nización política que lo respal­de, se vio precisado a conducir el gobierno de manera perso­nal, improvisando gabinetes ministeriales con gente que desconocía, y con la cual no tenía unidad ideológica. Las defecciones eran frecuentes, teniendo que cambiar minis­tros seguidamente y así, con­tinúa sin horizonte, actuando según la temperatura política, azuzado por la prensa. Esto explica su estilo de gobierno porque no tiene otra opción.

Para mala suerte nuestra, es en estas condiciones, que la pandemia llegó al país y los re­sultados de esta situación los conocemos. No tiene a nadie a quien recurrir y se bate empí­ricamente como puede. No tie­ne claridad sobre sus funcio­nes ni las de otros poderes del estado. Deja de hacer lo suyo para hacer las veces de poder electoral, de poder legislativo, de fiscal y ahora se enfrenta a su propio engendro, el par­lamento complementario, al que quiere avasallar con sus amenazas chantajistas.

He descrito lo que ya se sabe, para hacer ver que el resultado es consecuencia de nuestro sistema político tram­poso. Hasta por casualidad pueden llegar a ser nuestro presidente. Los vicios que con­tiene el régimen electoral son los insumos de los productos políticos que obtenemos. Un nuevo régimen electoral, dife­rente al que nos ha impuesto la república “bicentenaria”, es una necesidad vital para la patria.

No me estoy refiriendo a reformas, sino a un cambio in­tegral para una nueva demo­cracia, con otros parámetros conceptuales y metodológi­cos. La república “bicentena­ria” ha sido manejada por los colonialistas y sus descendien­tes, marginando a los perua­nos ancestrales. Tenemos que poner fin a la discriminación política que bloquea la verda­dera democracia. Está cerrado el derecho de participación en el gobierno, para los grupos sociales mayoritarios, a causa de sus rasgos raciales.

Los pueblos del interior son gobernados por grupos minoritarios ajenos a las rea­lidades y vivencias de la pobla­ción, pues el sistema electoral evacúa autoridades que nadie conoce. Oportunistas de toda índole y traficantes políticos se adueñan del manejo admi­nistrativo, para sacar prove­cho personal. Zonas indígenas de la selva están bajo el mando de quienes no son del ámbito de las comunidades nativas, y no les importa el saqueo de sus recursos forestales, ni la defensa del hábitat humano y biológico.

Los beneficiarios del pro­grama Reactiva Perú en la selva, resultan ser las empre­sas depredadoras de la Ama­zonía, algunas de las cuales tienen denuncia fiscal por tala ilegal. Pero son muchos los vicios del vigente régimen electoral y eso no se arregla con reformas superficiales. El sistema exclusivo de partidos políticos se ha tornado per­judicial para una verdadera democracia. Son las institu­ciones más corruptas, pero de allí surgen los parlamenta­rios, alcaldes, gobernadores, altos funcionarios y todo el andamiaje de la podredum­bre gubernativa.

Hay personas honorables en los partidos políticos, pero es el sistema el que no se ajusta ya a los requeri­mientos de nuestra época. No son los parlamentarios los llamados a cambiar el régimen electoral porque es­tán allí, como beneficiarios del mismo, y no van actuar contra sus intereses. No ha­brá una nueva república, ni nueva democracia, ni nueva constitución, si no se cambia íntegramente el sistema po­lítico vigente.

Hace falta entonces que los interesados en el cam­bio de régimen electoral lo exijan persistentemente, sin concesiones reformistas, presentando la alternativa que contengan sus deman­das democráticas, para ser aprobadas vía referéndum, u otro medio efectivo. Una opción podría ser el régimen de representatividad política multisectorial como derecho ciudadano de un lado, y de otro, la representación te­rritorial por valles y cuencas autónomas, en un nuevo sis­tema de gobierno confedera­do. Pero igualmente, habrá otras opciones que tengan mayor fundamento. Ustedes tienen la palabra.

* Milcíades Ruiz