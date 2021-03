Reclama apoyo para jóvenes médicos del Serums

La protección a defensores ambientales debería ser un tema de la campaña electoral, y será fundamental que su situación forme parte de la discusión entre las dos personas que pasen a la segunda vuelta, sostuvo el vocero de la bancada del Partido Morado, Daniel Olivares.

Fue al comentar el asesinato de la indígena asháninka Estela Casanto Mauricio, fundadora de la comunidad nativa Shankivironi (ubicado en el valle del Perene, en la región Junín) que venía siendo hostigada por personas vinculadas a conflictos por la tierra.

“Meterlo [este tema] dentro de la discusión de campaña ahora que entren las dos personas últimas a la segunda vuelta va a ser fundamental. Por mi experiencia en el pasado, cuando hay demasiados candidatos en primera vuelta es difícil meter temas, pero una vez que quedan dos, ahí tú puedes meter algunos temas y ver cuál será el compromiso de las partes”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Entonces, ese es un tema que debemos meter en el debate y me comprometo desde el Congreso para meter este tema y que ambas candidaturas que queden en la segunda vuelta tengan un real compromiso en este tema con acciones concretas”, anotó.

POLÍTICA FUERTE

El congresista refirió que el Ejecutivo debería tener una política mucho más fuerte en el tema de la defensa de los defensores ambientales. Sostuvo que es importante visibilizar la situación que se vive actualmente en las comunidades amazónicas.

“Lo primero que tiene que pasar con esos temas es visibilizarlo, para no aparezcan simplemente cada cierto tiempo cuando han matado a otro defensor ambiental, como ha pasado hace un par de días”, señaló.

“Las realidades no se arreglan solamente con una ley. Lo que hacen es visibilizar para presionar más a un Ejecutivo tiene que tener una política mucho más fuerte en cuestión de defensa a los defensores ambientales. Claramente estamos en un Gobierno que […] tiene que entender que tiene un grado grande de debilidad, porque no tiene operadores, y es un grupo de gente pequeño que ha entrado por unos cuantos meses y no va a poder resolver esos temas”, manifestó.

PROYECTO DE LEY

Informó que el congresista Alberto de Belaunde (Bancada Morada) ha presentado un proyecto de ley para tomar algunas acciones urgentes respecto a la situación de los defensores ambientales, ya que no se ha ratificado el Acuerdo de Escazú.

“Una de las formas de poder visibilizarlo era el Acuerdo de Escazú, que fue una pelea superfuerte que se tuvo en el Congreso y se metió una falacia sobre que perdíamos soberanía, cosa que no han perdido ni un metro de soberanía todos los países que lo han firmado”, mencionó.

“Alberto de Belaunde ha presentado un proyecto de ley que va en esa misma línea de defensa a los defensores ambientales como para al menos compensar un poco el rechazo al Acuerdo de Escazú y enfocarse en ese tema [de los defensores] que es uno de los más urgentes y yo espero que avance”, argumentó.