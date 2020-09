Rebote sí… rebrote no

Una profunda crisis política se ha venido a sumar a otras dos que habían puesto entre la espada y la pared al país: la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19, que está matando a los peruanos, y la caída de nuestra economía que ha dejado sin trabajo a buena parte de la población que ahora la está pasando muy mal. La situación no se presenta fácil, pues si hasta hace poco la disyuntiva era salud o economía, ahora estamos ante una verdadera encrucijada tras la difusión de unos audios en el Congreso de la República, que involucran al Presidente Martín Vizcarra en conversaciones privadas con dos exfuncionarias.

Mientras escribíamos esta nota editorial, a las 21:38 horas, el área de Trámite y Digitalización de Documentos del Congreso de la República recibía la moción de Orden del Día N° 12090, mediante la cual formulan el pedido de vacancia del presidente Martín Vizcarra. Al respecto, el mandatario dijo en su mensaje al país emitido ayer a las 7 de la noche, que no renunciará y que si el Congreso quiere vacarlo él está con la frente en alto y la conciencia tranquila. Bueno, la verdad que muy tranquilo no debe estar porque la situación es bastante delicada y el jefe de Estado hasta ha apelado a la ilegalidad de la obtención de esos audios, lo cual no tiene mucha contundencia porque hay antecedentes de que por encima de una norma puede estar el interés nacional.

Sin embargo, es muy lamentable que se tenga que estar pasando por una situación como la que se ha producido y justamente cuando se acercan las elecciones presidenciales y congresales de 2021. En tal sentido, la asociación civil Transparencia ha formulado un llamado a las autoridades a “actuar con serenidad y responsabilidad, a fin de no adoptar decisiones que puedan traer graves consecuencias para la democracia en el Perú. Ha recordado, además que son las autoridades competentes quienes tendrán que recibir los audios para analizar su validez, iniciando, en el marco del debido proceso, las investigaciones que correspondan.

De otro lado, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ha expresado su preocupación por los audios difundidos ayer en el Parlamenhto Nacional, porque profundizan la crisis sanitaria y económica por las que atraviesa el país. En tanto, la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe) formuló a las autoridades, tiendas políticas y población a mantener la calma, con el fin de asegurar la gobernabilidad. Está bien que de todos los sectores se pida actual con serenidad, pero si hay culpables también tienen que responder ante la justicia. Ahora solo queda esperar lo que decida el Pleno del Congreso y esperamos que sea una decisión meditada para que no afecte a los 32 millones de peruanos.