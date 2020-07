Rally en Huancayo

Luego de realizar toda una travesía desde Santiago (Chile) a Lima, el delantero chile­no Patricio Rubio llegó para sumarse a la plantilla de Alianza Lima, con la que espera brillar lo que resta de la presente temporada y la próxima campaña. Tras arribar al aeropuerto Jorge Chávez, el ‘Pato’ se trasladó a un hotel de Miraflores donde quedó alojado para cumplir la cuarentena obligatoria. Antes de ello, Rubio se enfundó la camiseta número nueve y posó con sus nuevos colores.

“Es un orgullo ser el ‘9’ de Alianza Lima. Más que una responsabilidad, llevar este número es un lindo desafío que me invita a trabajar al cien­to por ciento para lograr cosas importantes y cumplir con la expectativa del hincha”, sostuvo el exjugador de Everton. El talentoso atacante, que no solo asegura goles sino una dosis impor­tante de buen fútbol, espera sumarse pronto a los trabajos de la plantilla en Lurín.

“Estoy feliz de llegar al más grande del Perú y a un grande de Sudamérica. Cuento las horas de integrarme al equipo y de ayudar a mis compañe­ros a conseguir el campeonato nacional. Espero quedar en la historia del club”, dijo el ‘Pato’ a la web oficial de Alianza Lima.

Rubio, que esta mañana partió rumbo a Lima desde Tacna por vía aérea, se mostró feliz de estar cada vez más cerca de iniciar su aventura futbo­lística con el equipo blanquiazul. “Hicimos todo por llegar lo más pronto posible al Perú porque ya queremos empezar a trabajar para conseguir los más altos objetivos con la institución”, co­mentó.

El atacante de 31 años se mostró convencido de poder cumplir las expectativas que el técnico Mario Salas ha depositado en su persona. “A Mario lo conozco porque ya me dirigió en Chile. Ya dije que me acomodo bien al estilo de juego que pro­pone. Estoy seguro que me voy a complementar de la mejor manera a mis compañeros”.

Rubio agradeció también a la hinchada por su apoyo. “Los hinchas han sido muy cariñosos conmigo desde el primer momento. Uno juega para ellos. Espero que nos vaya muy bien”, finalizó.