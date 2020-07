Rafo Ráez & Los Paranoias reestrenan disco “Camisa”

La industria musical está siendo duramente golpeada por el Covid 19, sin embargo, en plena pandemia nace Matha, banda de rock alternativo integrada por conocidos músicos de la escena rockera local y que hoy se unen para este nuevo proyecto.

Matha se presenta a la escena local con un disco llamado “Seguir sin fe” y con una alineación de culto. En la voz se encuentra Gonzalo Tejada, en la guitarra Ricardo Méndez, en la batería Mauricio Llona y en el bajo Renzo Gutiérrez, todos llegaron a Matha con una trayectoria importante formando parte previamente de grupos como Difonía, 6 Voltios, Inyectores, Diazepunk, Kuraka, Aeria, Imaginaria, Contracorriente solo por mencionar algunos.

Gonzalo Tejada voz principal del proyecto nos comenta cómo se gestó Matha: “El peor error que cometí en mi vida fue alejarme de la música. Atravesé una crisis personal muy complicada, tuve que pasar por esto para darme cuenta que siempre y cuando esté vivo, seguiré haciendo música.

Matha me ha salvado la vida y no imagino a esta banda con otros integrantes. Fue vital para seguir dándome valor como músico y como artista. Me dio seguridad cuando no estaba seguro de nada. Me acercó a mis verdaderos amigos y me alejó de una depresión muy aguda.

Respecto al su primer disco “Seguir sin fe” Gonzalo nos comenta: “Haber lanzado este disco dos años después de haberlo grabado y habiendo superado tantas cosas a nivel personal, me genera una serie de sensaciones increíbles de superación y de haber podido recuperar mi amor propio. La temática en general habla de la pérdida total de la autoestima, de tocar fondo y de no encontrar una salida ante tanta dificultad. Cada letra está hecha para motivar a las personas a buscar dentro de ellas mismas la fuerza necesaria para enfrentar la vida y seguir adelante”.