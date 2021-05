“Quiero transmitir al nuevo presidente qué es lo que habría que hacer”

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Esta noche, a las 7:00 p.m., se realizará el primer debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el marco de la segunda vuelta. De los equipos técnicos de Perú Libre y Fuerza Popular dependerá que el esperado debate técnico sea en realidad un espacio de propuestas y no una ráfaga de puyas como viene sucediendo con la campaña electoral.

Al respecto, la directora nacional de Educación y Formación Ciudadana del JNE, Milagros Suito, manifestó a TV Perú que de acuerdo a una encuesta nacional de ciudadanía, el 26% de electores decide su voto en la última semana de campaña. En consecuencia, destacó la importancia del debate de hoy en tanto contribuirá a que los ciudadanos que aún no deciden su voto se inclinen por alguna de las dos opciones en carrera.

Como se informó previamente, los seis bloques temáticos del debate estarán referidos a Reforma del Estado; Recuperación económica y reducción de la pobreza; Salud y manejo de la pandemia; Infraestructura, desarrollo regional y descentralización; Seguridad ciudadana y orden interno; y Protección del medio ambiente y desarrollo sostenido.

En cuanto al orden de participación, el primer tema será abordado por Patricia Juárez de Fuerza Popular (FP) y Dina Boluarte de Perú Libre (PL); Luis Carranca (FP) y Juan Pari (PL) se abocarán al segundo; José Recoba (FP y Hernando Zeballos tratarán el tercer tema; Carlos Bruce (FP) y Andrés Alencastro (PL) el cuarto punto; Fernando Rospigliosi (FP) y Avelino Guillén (PL) verán el quinto tema y último lo tratarán Hernando Guerra García (FP) y Celeste Rosas.

INDECISOS NECESITAN INFORMACIÓN

Para la analista Alejandra Dinegro, el debate genera expectativa en principio porque hasta hace una semana no se conocía quiénes integraban el equipo técnico de Pedro Castillo. “Es más, no se sabía si en realidad tenía equipo o no”, indicó..

“En segundo lugar, el equipo presentado por Keiko Fujimori no presenta ninguna novedad, pues lo compone gente que ya ha estado en el gobierno, cercana al fujimorismo, y algunos aliados que se han integrado desde el PPC, o Máximo San Román y otros. Es más un reagrupamiento de las fuerzas de derecha más conservadoras”.

Dinegro advirtió que el debate será especialmente relevante para aquellos sectores que, si bien no van a votar por Keiko Fujimori, aún están a la expectativa por conocer qué es lo que ofrece Pedro Castillo, más allá de los documentos y compromisos que ha firmado.

“Hay un sector de indecisos que no necesariamente va a votar por Fujimori, pero están en duda entre el voto nulo o votar por Castillo. Ellos sí esperan el debate técnico porque es un hecho que existe una preocupación. Por otro lado, no hay que subestimar toda la campaña de desinformación que lleva a cabo el fujimorismo”, dijo.

LA OPORTUNIDAD DE CASTILLO

En esa línea, consideró que la presentación de esta noche será determinante, a favor o en contra, del candidato de Perú Libre. “Castillo tiene la oportunidad de dirigirse a sectores que lo miran con desconfianza y temor, sectores que votaron por el centro, o la centro derecha o incluso miraron con simpatía la candidatura de Verónika Mendoza pero que no tienen una decisión clara por estas dudas. Si no aclara esas dudas, no podemos subestimar al fujimorismo que de repente se presenta al debate con las mismas armas que se ha mostrado en las últimas semanas, la de atacar y comparar un eventual gobierno de Castillo con Venezuela”, apuntó.

“El deseo ciudadano es que el debate no termine en otro enfrentamiento como se ha visto en la campaña cada vez que los candidatos se dirigen a la prensa, el deseo es que sea un debate técnico, que se debatan ideas y propuestas, que se den certezas a la población”, dijo.

Sin embargo, consideró que, por lo visto en los últimos días y horas, “quizás vayamos a volver a presenciar esta campaña de puyas”. “No me extrañaría que desde Fuerza Popular se mantenga la misma lógica y el mismo mensaje como han venido haciendo. Aquí la oportunidad es de Pedro Castillo porque es el candidato nuevo y hay expectativa por lo que va a decir su equipo técnico”, concluyó.

ALGO MÁS

El economista agrario e investigador principal de GRADE, Eduardo Zegarra, lamentó la ausencia del tema de seguridad alimentaria y desarrollo agrario en el debate técnico de hoy. “Ojalá se vea el tema en las preguntas de los expertos invitados. Tenemos casi 5 millones de peruanos con inseguridad alimentaria”, indicó.