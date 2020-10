Quieren poner en jaque al país

El presidente Martín Vizcarra ha negado categóricamente estar involucrado en actos de corrupción en relación a la obra Lomas de Ilo, cuando era gobernador regional de Moquegua, señalado por un aspirante a colaborador eficaz. El mandatario ha recordado anoche que esa persona llevaba años en el proceso de aspirante a colaborador eficaz porque nunca ha podido aportar una sola prueba de sus afirmaciones, en relación al proyecto ejecutado por la empresa Obrainsa en 2013.

En horas de la mañana, el jefe de Estado supervisó la jornada de vacunación en el distrito de El Agustino y allí dijo no creer que sea casualidad que salga esta declaración después de que expresara su extrañeza sobre por qué demoraban tanto las investigaciones a los casos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht. En todo caso, el jefe de Estado ha subrayado que no ha participado en ningún acto de corrupción cuando era Gobernador de Moquegua. “En absoluto, lo niego categóricamente”, reiteró.

El mandatario ha manifestado, además, que dará todas las explicaciones que corresponda sobre este proyecto a la fiscalía y a la población, a quién debe su respaldo y su confianza. Habría que decir, sin embargo, que el ciudadano que ejerce la primera magistratura de la nación no debe estar en estos entredichos y las autoridades del Ministerio Público deben profundizar las investigaciones para determinar la veracidad o no de las imputaciones porque de lo contrario el país seguirá tambaleándose en una mecedora por la sola acción de la corrupción y eso no se debe permitir, venga de donde venga.

Este es el momento de reforzar la lucha contra la corrupción, pues no se debe permitir que las huestes corruptas pongan en jaque al país, justo en momentos en que nos encontramos en plena emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 que, precisamente, está golpeando a la economía nacional. No hay tiempo que perder en la lucha contra la corrupción. En este momento el país tiene escasos recursos económicos debido a la paralización de labores dispuesta por el Gobierno para luchar contra la pandemia, no permitamos –como dijo el papa Francisco– que nos roben la esperanza