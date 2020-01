Queremos mejor educación, empleo y reformas políticas para la juventud

Arturo Ayala del Río, candidato al Congreso por Lima con el número 4 por el partido Juntos por El Perú (JP), tiene 30 años y se perfila como uno de los mejores cuadros políticos de la nueva izquierda peruana. Le preocupan temas como la educación, el empleo juvenil y la promoción de una sexualidad responsable y digna para los jóvenes. Abogado y sociólogo sanmarquino, pone todas sus cartas sobre la mesa en esta entrevista, a pocos días de las elecciones de este domingo 26 de enero.

—¿Quién es Arturo Ayala del Río?

—Soy un joven limeño, de padre ayacuchano y madre cajamarquina. Tengo 30 años de edad. Estudié Derecho y Ciencias Políticas en San Marcos y acabo de concluir una maestría en Sociología. He participado en política desde el colegio y, ya en la universidad, me comprometí con las causas estudiantiles y la defensa de la universidad pública. Pero por encima de todo eso, soy un joven cansado de la corrupción y el abuso que no teme expresar y defender sus ideas para contribuir a la construcción de una sociedad más justa.

—¿Qué necesita el país para conseguir esa sociedad “más justa” que mencionas?

—Queremos una mejor educación, empleo y reformas políticas en favor de la juventud. Por ejemplo, en el tema educativo, necesitamos una ley para asegurar la continuidad de la educación universitaria. En nuestro país, son miles los jóvenes que han recibido una educación superior que no les sirve para defenderse ni avanzar en el mundo laboral, una educación de baja calidad que, con mucho esfuerzo, pagaron en universidades-bamba. La reforma universitaria en marcha está tratando de ordenar la situación, pero dejando de lado a las principales víctimas de este sistema: a los estudiantes cuyas universidades no han logrado aprobar el licenciamiento. El Estado debe brindar un programa gratuito de traslado y convalidación que garantice la continuidad de la formación en centros licenciados.

—¿Y cómo abordamos el tema del empleo juvenil?

—El Perú tiene que salir adelante creando trabajo y riqueza sin arrebatarle a nadie sus derechos y beneficios. En los años recientes, malos empresarios aliados a los políticos de turno intentaron aprobar leyes como la llamada “Ley Pulpín” que buscaba quitar derechos a los jóvenes, en el momento mismo de iniciar la vida laboral. Millones salimos a las calles y logramos parar estos abusospero quedó, como tarea pendiente, hacer leyes que aseguren a la juventud condiciones de trabajo dignas. Por ello propongo legislar para garantizar un primer trabajo con derechos y una formación laboral sin abusos.

—Y en cuanto a la reforma política, ¿qué propone?

—La Constitución de 1993 asegura la continuidad de las políticas neoliberales que rigen la economía y las relaciones entre Estado y Sociedad. Es una pesada herencia que juega en contra del interés público en distintos ámbitos: las relaciones laborales, la renta de los recursos naturales y los servicios públicos como la salud y la educación. Lo democrático hoy es poner a debate un nuevo acuerdo social que se refleje en una nueva Constitución que permita la participación del Estado en sectores estratégicos y que garantice derechos sociales para las mayorías.

—¿Cómo manejan el estigma de ser considerado “de izquierda” en nuestro país?

—Es importante que hagamos una autocrítica al interior de la izquierda para renovarnos y acercarnos nuevamente a los sectores populares. Ciertamente vamos a ser críticos en algunos aspectos pero nuestra política no se va a basar en estar o no a favor del presidente, sino en los intereses populares, siendo responsables y enfocados a temas de interés nacional. Por ejemplo, una de nuestras banderas será la fiscalización de la calidad y funcionamiento adecuado de los servicios públicos de salud dirigidos a la población adolescente y juvenil. Los jóvenes tenemos derecho a una sexualidad libre, sana y responsable.