Quedará libre y escucha ofertas

Cambio de rumbo. El volante pe­ruano Renato Tapia no seguirá en el Feyenoord de los Países Bajos (Holanda), luego que el club le anunció que no le renovará el contrato que vence el 30 de junio, por lo que analizará propues­tas teniendo en cuenta la tenencia de pasaporte comunitario.

“El 30 junio acaba mi contrato con el Feyenoord y el club decidió no reno­varme. Por ello a partir del 1 de julio soy un jugador libre”, aseguró el futbolista de 24 años vía el Instagram.

Tapia dijo que no le cierra la posi­bilidad de jugar por el Cruz Azul de México, ya que en un determinado momento su nombre fue voceado para reforzar la escuadra “cementera”.

“Hubiese sido lindo, pero las cir­cunstancias en el momento no eran las oportunas. Me gustaría algún día, nunca le cierro las puertas y agradezco a la gente de Cruz Azul que me escribían. En ese momento lo mejor era quedarme aquí, y fue la mejor elección”

Tampoco descartó su deseo de poder anclar en el Boca Junior de Argentina, donde milita Carlos Zambrano. Insis­tió que se emocionó con el interés de la escuadra “xeneize” por llevarlo a sus filas.

“Cuando fuimos a jugar con la selección a la Bombonera fue espec­tacular, me emocioné mucho lo de Boca Juniors (el interés), pero no era el mejor momento para irme de los Países Bajos”, remarcó. .

Tapia también ha militado en clubes holandeses como el Willem II y Twente y todo hace presagiar que continuará su carrera en Europa, ya que su pasaporte comunitario no le permite ocupar plaza de extranjero en cualquier equipo del Viejo Continente.