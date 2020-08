Que no quede en promesas

No por mucho madrugar amanece más tem­prano, dice un viejo refrán harto conocido en nuestro medio, y que bien podría aplicarse a lo que ha ocurrido en varias regiones de nuestro país, después de que se relajaron las medidas de biosegu­ridad y que ahora tienen colapsado su sistema de salud. Según anunció el ministro de Defensa, Walter Martos, en estos momentos, con el incremento de contagios por el coronavirus (covid-19) en diversas partes del país, no es una prioridad la implementación de las actividades de la cuarta fase de reactivación económica, referidas a entre­tenimiento.

Le faltó manejo al Gobierno y quizá no debió dejarse presionar por un sector del empresariado que reclamaba el reinicio de las actividades productivas para evitar el cie­rre de negocios en determinados sectores. También, debió tenerse en cuenta que todo es una cadena y que si se au­toriza, por ejemplo, reabrir talleres de confecciones, és­tos no pueden operar si no funcionan otros servicios, como la venta de los insu­mos que requieren para su producción, el transporte para trasladar sus mercade­rías, entre muchos otros.

Al autorizarse el inicio de los viajes interprovinciales, las empresas formales tu­vieron que implementar una serie de medidas de biosegu­ridad que elevaron los costos, mientras que el transporte informal podía ofrecer precios menores, pero con un alto riesgo para los pasajeros. Finalmente, el control fue más difícil para las autoridades y como la necesidad de trasla­darse a sus lugares de origen era grande, muchos optaron por el servicio menos seguro. Las consecuencias se están viendo ahora y el Gobierno ha tenido que suspender el transporte terrestre y aéreo a diez las regiones donde el número de casos va en aumento y por ello retornaron a la cuarentena.

Se trata de Madre de Dios, Áncash, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, Huancavelica, Cajamarca, Amazonas y Apu­rímac, las mismas que se suman a las que ya estaban en cuarentena: Arequipa, Ica, Junín, Huánuco y San Martín. Hablando en buen romance, todo lo avanzado en el tema del reinicio de las actividades económicas está sufriendo un retroceso. Ojalá que en lo sucesivo el Ejecutivo evalúe con más detenimiento las cosas antes de que se produz­can nuevos aumentos de casos de Covid-19. No hay que olvidar la dramática advertencia de que a fin de año la mitad de la población podría estar infectada.