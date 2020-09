Prisión preventiva para hijo de Abdalá Bucaram

El expresidente uruguayo José Mujica anticipó que dejará su lugar en el Senado y se retirará de la política por problemas de salud. El anuncio fue realizado este domingo, luego de que Mujica compareció a votar en las elecciones departamentales.

«Estoy por una pasarela, por cuestión de edad, porque tengo una enfermedad inmunológica crónica», argumentó el expresidente al informar sobre su salida de la vida política.

«Es lógico que la política obliga a relaciones sociales, y me tengo que cuidar, no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro y sería un mal senador», agregó. Asimismo, aclaró que su salida del Parlamento sería lo antes posible, incluso antes del mes de octubre.

Mujica indicó que debido a su enfermedad no podrá administrarse una vacuna contra el nuevo coronavirus en el momento en que salga. «Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con esto», recalcó.

El exjefe de Estado aprovechó la oportunidad para ofrecer sus disculpas a la candidata a intendenta de Montevideo por el Partido Nacional, Laura Raffo, a quien había criticado en un acto partidario.

«Se enojó, ella es muy digna, yo no la conozco, yo me refería al contenido y estaba en el Cerro hablando con mi barra. Que me perdone, al fin y al cabo soy una oveja negra, pero yo le tengo respeto», aseguró.

De inmediato Raffo aceptó las disculpas: «Leí las declaraciones, me parece bien, acepto las disculpas por supuesto, pero creo que lo central hoy es concentrarnos en el día de la elección», dijo luego de votar.

Los uruguayos acudieron ayer domingo a las urnas para elegir a las nuevas autoridades departamentales (provincias) y municipales del país, luego que estos comicios fueron pospuestos por la pandemia del nuevo coronavirus en mayo pasado.

Ayer los uruguayos acudieron a las urnas para elegir a los intendentes de los 19 departamentos (provincias) del país y los representantes de 125 municipios. La coalición que llevó al gobierno a Luis Lacalle Pou presentó en la capital una candidatura única.