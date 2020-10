Primer destino turístico Carbono Neutro del Perú

Para conectarse con el mundo animal, se debe tener un talento y don natural, pues llegar a entender a los que no hablan requiere de gran concentración y paciencia. Todas estas cualidades las tiene Jorge Aranda, quien curso estudios de cine, televisión, publicidad, dirección de actores para personas y animales en Argentina (2004) cuando tenía 18 años.

Dentro de todo también se especializó en fotografía para mascotas, un mundo con el que ha tenido conexión desde que era pequeño, pues había crecido criando loros, conejos, perros, gatos, entre otros, generando así un apego especial.

Trabajó en la televisión argentina, en producción de largometrajes y algunas series, a su vez, comenzó a involucrarme con los animales investigando sobre su psicología, incluso de las especies ya extintas, “porque si vas a encaminarte a construir historias, necesitas entender el entorno y psicología del ser vivo que esta frente a la cámara o del que se habla”, destaca.

Jorge enfatiza en que para poder entender a los animales necesitan abrirse un poco más a la sensibilidad y si es necesario adoptar algunas de sus maneras, pues se trata de un aspecto sensorial, porque aunque las mascotas no hablan, el aspecto corporal y gestual lo dice todo. La idea es entender porque sufren o porque están felices.

Luego de esa experiencia afuera, llega al Perú en diciembre del 2014 para probar los conocimientos que adquirió y aplicarlos en su país, en principio, haciendo temas audiovisuales, publicidad corporativa y otros documentales como los que hizo en Cuzco, viendo un criadero de vicuñas, y las costumbres de Tarma por Semana Santa.

Formó su empresa llamada “Input Capacitaciones” (https://www.facebook.com/talleresywebinars), junto a su esposa, haciendo consultorías de empresas en marketing, publicidad, atención al cliente y fotografía, precisamente sobre este último punto logró enseñar a varios alumnos que vieron maravillados cómo es que retratar a la flora y fauna, “es me motivó a entrar al ruedo para hacer fotografía de animales creando una razón social paralela, en el 2019, a la que llamé Jorge Aranda Pessoa -Photopet, exclusiva para el mundo de los animales”, comenta.

Para que puedan ver el trabajo que realiza Jorge, están sus redes sociales de Facebook https://www.facebook.com/jorgearandapessoa y el de Instagram @JorgeAranda.photopet, medios en los cuales muestras tips sobre cómo educar a las mascotas, fotografías curiosas de animales en diversos contextos y en interacción con las personas.

“Cuando hago las fotografías, en paralelo, les regalo una asesoría personalizada sobre como entrenarlos, porque no solo es hacer clicks, es encontrar su punto de tranquilidad, ya que a veces los dueños me comentan que son nerviosos o tímidos, ese es el gran plus que doy”, menciona el experto.

Jorge es algo así como el salvador de muchos casos complicados de tenencia de mascotas, por ejemplo, cuenta que ha resuelto problemas de agresividad, tensión, miedos, recelos entre animales, educación y costumbres.

Explica también que el primero punto a tomar en cuenta a la hora de asesorar es que la mascota tiene que saber que los dueños no son seres que le harán daño y que deben estar tranquilos porque las mascotas son muy sensibles cuando sienten tensión ya que logran percibir la energía o el aura.

Entrena a gatos perros, loros, torturas y hasta a roedores de compañía, por ejemplo, señala que la raza pitbull es un perro muy cariñoso y protector, pero que lamentablemente están estigmatizados como agresivos, pero que en realidad son de mucho carácter y se sugiere tenerlos desde pequeños, pero que aun de grandes es posible educarlo con mucha constancia.

Si en la casa de una persona hay carga negativa a la mascota se le va a impregnar de esto, por lo que siempre recomienda estar en equilibrio. Menciona también que hace hasta 2 sesiones al día, ya que también su espíritu y aspecto mental.

“Hago mucho contacto visual, porque si no lo hago, sentirá que le tengo miedo, que por eso le oculto algo y no tendrá confianza. Y para generar respecto, hay que trabajar desde su punto de vista, tengo que estar a su altura, si debo arrodillarme o arrastrarme, lo haré”, destaca sobre su trabajo.

Su idea es que los animales consideren a los humanos no como un alfa-jefe, sino como un alfa-líder, una guía o un mentor, por eso a veces se les da premios cuando obedecen o cuando lo ameriten.

“El gran problema de los humanos es que no saben escuchar a los animales, por eso debes generar un puente de confianza y conectarlos a través de un lenguaje corporal, gestual y de miradas. Allí descubrirás un mundo lleno de amor, de lealtad y de gratitud”, finaliza el experto en conducta, quien ha participado en campañas de adopción fomentándolo también en sus redes sociales.