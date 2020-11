Prevención de cortocircuitos en temporada de arreglos navideños

Una revisión previa de las conexiones de toda la casa podría evitar accidentes. Una especialista brinda consejos para estar alertas.

En noviembre los anaqueles de los centros comerciales se llenan de detalles para la esperada celebración navideña, pues es tiempo de ponerle color, muchos adornos alusivos y dentro esto están las esperadas luces para las ventanas, espacios exteriores hasta el encendido del árbol.

Todo esto es un costo adicional, pero también un riesgo si es que no se han tomado las previsiones del caso para evitar cortocircuitos, un problema que se produce por contacto entre dos conductores de polos opuestos ocasionado una descarga lo que deriva en una pequeña explosión llegando a ocasionar incendios.

Según explica Gloria Dioses, especialista en decoración y diseño de interiores, si uno no toma medidas previas podría este accidente ocasionar lesiones graves en las personas que se encuentran cerca de la mala conexión, en el peor de los casos.

Por ello, explica, “es importante y fundamental detectar a tiempo un cortocircuito en nuestra casa con la intención de resguardar la seguridad de nuestros seres queridos y la propia; pero resulta más apropiado aún saber prevenir este desperfecto”. Por tanto, brinda consejos puntuales para poder lidiar con esto sin que arruine la decoración.

Origen. Es importante saber que un cortocircuito puede estar propiciado por instalaciones defectuosas, electrodomésticos averiados, tomacorrientes en contacto con agua o la conexión de un aparto de distinto voltaje al de la instalación.

Detección. Se debe observar el panel electrónico principal o caja de fusibles de la casa para saber si algún interruptor se ha disparado. Es muy fácil detectar cuál es el que ha volado, pues este presentará el botón de reinicio hacia abajo. Luego, deben identificar a qué circuito de la casa corresponde este interruptor.

Desconexión. Cuando ya tienen identificado el interruptor, deben buscar la zona de la casa que está presentando el desperfecto para, inmediatamente, desconectar todos los artefactos estén conectados al circuito averiado.

Ya desconectados todos los dispositivos, deben reiniciar el interruptor fallado. Si luego de esto, el tomacorriente no vuelve a fallar, se confirmará que uno de los dispositivos conectados al circuito era el problema.

Especialista. En el caso de que el interruptor vuelva a fallar, quiere decir que el problema está en el circuito y no los dispositivos que estaban conectados. En este punto, deben comunicarte con un electricista para estar más seguros. La plataforma Styla ( https://www.styla.com.pe/ ) brinda un staff de profesionales en el tema y también soluciones del diseño de interiores.

PREVENCIÓN

Para evitar un corto circuito deben desconecta los aparatos que no utilicen. No dejen conectados los cargadores de teléfono cuando no los estén utilizando.

Deben renovar las instalaciones antiguas con las que cuenten en casa, así como las que presentan desgaste. Nunca conecten electrodomésticos cerca del agua, pues es muy peligroso.

Eviten enchufar varios aparatos electrónicos a la vez, esto tomando en cuenta que la luz y los gastos de ella se incrementan siempre por las fiestas de fin de año.