Presidente del Congreso anuncia Junta de Portavoces virtual

El presidente del Con­greso de la República, Manuel Merino de Lama, anunció que el próximo miércoles 15 de abril se desarrollaría de manera virtual la Junta de Porta­voces, con la finalidad de concordar la realización de un pleno que también se efectuará de manera no presencial.

Indicó que hasta el momento se conoce de tres parlamentarios y dos trabajadores del Le­gislativo infectados con el coronavirus (covid-19), siendo que la congresis­ta Lesley Lazo ya salió de la enfermedad, mientras que el resto está en plena recuperación.

“La Junta de Portavo­ces será virtual, esta será el miércoles, en esta re­unión definiremos con la participación de los voceros parlamentarios hacer un pleno virtual, pues ya tene­mos los instrumentos y los mecanismos que propuso el Congreso para hacerlo de esta manera”, dijo en Radio Nacional.

En ese sentido, refirió que los portavoces tendrán que efectuar una labor arti­culada con sus respectivos grupos parlamentarios para adecuar el sistema actual y poder tener una votación nominal que se refleje tras un debate.

“No queremos votacio­nes en bloque sino que esta pueda darse tras un deba­te que recoja la necesidad que hace el parlamenta­rio, no queremos evitar la participación de alguien. Inclusive, tenemos una congresista no agrupada y hay que darle espacio en la Junta de Portavoces por­que no podemos dejarla fuera”, señaló.

Merino aseguró que se hará el esfuerzo para con­solidar el primer pleno vir­tual del Congreso, porque este poder del Estado debe seguir funcionado y que, sal­vo una condición extrema, tendríamos que convocar a un pleno presencial.