Presidenta de la Asociación de AFP hace llamado a la calma a afiliados

Ante la situación de emergencia sanitaria que vive el país, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) estableció el último sábado ciertas precisiones relacionadas con la facultad de las empresas del sistema financiero de efectuar modificaciones en los contratos de créditos.

Ello con el fin de que los prestatarios con dificultades de pago, como consecuencia de la pandemia, no sean considerados como refinanciados (y vean afectada su calificación crediticia).

“Sobre el particular, y teniendo en consideración la situación que vive el país, la SBS recordó que para estos casos se requerirá que los deudores no hayan presentado atrasos al momento de la declaratoria de emergencia”, subrayó.

Precisó que los créditos que se reprogramen deberán ser registrados y reportados en el “Reporte Crediticio de Deudores”.

AGROBANCO

De otro lado, Agrobanco informó que brindará apoyo a todos los pequeños agricultores que no pudiesen cumplir con sus obligaciones financieras, a consecuencia de la coyuntura generada por el coronavirus.

“Brindaremos el apoyo y respaldo a todos nuestros clientes, en caso no puedan cumplir con sus compromisos de pago, originados por la actual coyuntura”, señaló el banco especializado.

Así la entidad financiera, que atiende al sector productivo, renovó su compromiso con los pequeños productores agropecuarios que impulsan la agricultura familiar y la seguridad alimentaria de todos los peruanos, en el contexto actual de emergencia sanitaria.

TELETRABAJO

En línea con el artículo 4 del Decreto Supremo 044-2020-PCM, y con el fin de resguardar la salud de los clientes, los colaboradores y sus familias, Agrobanco ha reducido la asistencia de su personal al mínimo indispensable, adoptando la modalidad del teletrabajo.

Aseveró que vienen adoptando las recomendaciones del Ministerio de Salud (Minsa) para fortalecer la salubridad en sus oficinas regionales y así proteger a los clientes y colaboradores.

También señaló que atienden consultas a través de su Plataforma Web de Atención al Usuario, su red social Facebook y los celulares institucionales: 995 810 337, 954 911 188, 942 029 653 y 999 997 224, en el horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

“Todos los peruanos y peruanas tenemos la oportunidad de velar por el bienestar mutuo con empatía y solidaridad. Juntos superaremos estos difíciles momentos que deben sacar lo mejor de cada uno”, puntualizó.

ALGO MÁS

Agrobanco, informó que continúan con la atención en sus oficinas regionales en el horario habitual, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.