Preocupa a OMS nuevo récord de casos Covid

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, pidió este domingo respeto para Puerto Rico, después de que la exsecretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Elaine Duke, revelara que el presidente Donald Trump, preguntó en 2017 –tras el paso del huracán María– si la Isla podía venderse.

“Muchas veces me pregun­tan si no me preocupa que Trump siga siendo presiden­te y yo sea gobernadora pues dicen ‘ustedes no tienen una buena relación’. Di a respetar a Puerto Rico y lo daré a respetar siempre frente al que sea, aquí o allá”, señaló Cruz a través de su cuenta en Twitter.

COMO UN ACTIVO

“Pero la pregunta debe ser cómo Wanda Vazquez -gober­nadora de Puerto Rico- y Jen­nifer Gonzalez -representante de la isla ante el Congreso en Washington- siguen apoyándo­lo -a Trump- después de tanta falta de respeto a los nuestros. ¡Dar a respetar a nuestra gente no es cuestión de ideología, es cuestión de dignidad propia!”, sostuvo Cruz.

La alcaldesa es una de tres aspirantes por la candidatura del opositor Partido Popular Democrático (PPD) a la gober­nación de Puerto Rico, de cara a las elecciones generales de la isla que se celebrarán el próximo noviembre.

La exsecretaria de Segu­ridad Nacional de Estados Unidos (EEUU), Elaine Duke, reveló que el presidente esta­dounidense, Donald Trump, veía a Puerto Rico como un activo y consideró venderlo después de ser azotado por el huracán María en 2017.

En una entrevista para el diario The New York Time, Duke indicó que “las ideas iniciales” de Trump “eran más las de un hombre de negocios”; por lo que cuan­do ocurrió el desastre en Puerto Rico, lo primero que preguntó el mandatario estadounidense fue si “¿se puede vender la isla?”.