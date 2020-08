Prendas de temporada para población vulnerable

Y aunque aún no es seguro, los más viajeros están esperando el mo­mento adecuado para poder realizar las tra­vesías a las que estaban acostumbrados antes de la pandemia, pero todo cambió y ahora no solo es una cuestión de bus­car qué lugares son los solicitados o el calen­dario de festividades a nivel mundial, tampoco es cuestión de conseguir ofertas o promociones, sino cuestión de sobrevi­vir sin dejar de lado esa escapada hacia otros la­res para desconectarse.

Ahora que algunos vuelos nacionales y servicios de buses in­terprovinciales se han reanudado, los viajeros a bordo, antes que otra cosa, deben tomar me­didas para proteger su integridad. Esto incluye prevenir contagios de COVID-19 y resguardar sus pertenencias. Am­bos objetivos pueden ser logrados si se tienen las debidas precauciones.

Hildebrando Castillo, especialista en seguridad de G4S Perú, recuerda que lo más importante para garantizar tu propia se­guridad es la prevención. Con este concepto en mente, brinda las siguien­tes recomendaciones:

1 No olvidar los imple­mentos de seguridad. Recuerden que la mas­carilla y protector facial son obligatorios durante todo viaje. Ante cualquier imprevisto, llevar siem­pre otra mascarilla en el equipaje de mano. En él, también se debe incluir el alcohol en gel para desin­fectar las manos y toallitas desinfectantes.

2 Mantener siempre la distancia. Los vehí­culos están operando sin completar su aforo para así respetar la distancia social, pero, también de­pende de cada uno man­tenerla en las estaciones, terminales o el aeropuer­to. Evitar también tocar superficies a menos que sea absolutamente nece­sario. En caso lo hayan hecho, desinfectar tus ma­nos con alcohol.

3 Permanecer atentos. Si bien pueden estar en un viaje de ocio, la de­lincuencia no descansa. Sean discretos y no ex­pongan las pertenencias, como un celular caro, un smartwatch o joyas. Lo mejor es viajar solo con lo que realmente se necesite y estar siempre atento a las personas de alrededor. Así, pueden detectar a un posible delincuente o a alguien que, por ejemplo, estornude, y alejarse a tiempo. No hace falta que adopten una actitud para­noica, pero es importante ser precavidos.

4 Pagar sin contacto. Evitar utilizar efecti­vo en transacciones, ya sea en el aeropuerto, ter­minal o cualquier otro momento. Es preferible utilizar tarjetas, pues así evitarán el contacto con billetes y monedas y será más complicado ser asaltado. En caso lleven dinero en efecti­vo, evitar ponerlo en el bolsillo trasero del pan­talón. Siempre es prefe­rible llevarlo en algún bolsillo que cuente con cierre.

5 Cuidado con el equipaje. No es reco­mendable colocar obje­tos de valor en la maleta que viaja en la bodega. Si tienen que llevar una laptop, cámara o tablet, es preferible colocarla en el equipaje de mano. Además, es recomenda­ble que todo el equipaje cuente con mecanismos de bloqueo como canda­dos. Hoy existe gran va­riedad, así que es impor­tante que busquen en internet uno realmente seguro y confiable.