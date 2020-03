Precio del dólar cerró a la baja frente al sol

Un llamado a la calma formuló ayer el expresidente de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), Marco Antonio Zaldívar, a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) ante el descenso registrado en sus fondos, y sostuvo que éstos se recuperarán cuando culmine la crisis generada por la expansión del Covid-19.

Tales declaraciones coinciden con lo afirmado por la presidenta de la Asociación de AFP, Giovanna Prialé, quien el martes último señaló que el coronavirus solo impacta a los fondos de pensiones en el corto plazo, pero que una vez superada la pandemia se recupera la rentabilidad porque la estrategia de inversión de las AFP es a largo plazo.

BOLSAS REPUNTARÁN

“Es cierto que hay preocupación en los afiliados, pero solo queda esperar porque culminada la crisis las bolsas van a rebotar.

Algunos analistas hablan que en junio estaría todo controlado por lo que en el primer semestre lo recomendable es no tocar su fondo”, advirtió Zaldívar.

Señaló que si un afiliado está en el Fondo 2 o 3 y se cambia de Fondo, hacia uno de menor riesgo, solo estaría quedándose con las pérdidas y no se beneficiaría de las ganancias que vendrán posteriormente, tal como ocurrió luego de la debacle financiera mundial de 2008 en que no parecía haber salida.

Subrayó que las personas que están próximas a jubilarse no tienen de qué preocuparse, pues se encuentran en el Fondo 0, es decir de cero riesgo.

RECUPERACIÓN RÁPIDA

El expresidente de la Bolsa de Valores de Lima, coincidió en que la recuperación económica posterior se dará de todas maneras y de manera rápida, pues las principales economías del mundo, tanto gobiernos como bancos centrales, están aplicando amplias medidas contracíclicas que en el algún momento tendrán efecto.

“Estados Unidos por ejemplo está inyectado una cantidad gigantesca de dinero para soportar la bajada económica”, dijo.

Consideró, además, que China está más próxima a solucionar el problema de expansión del coronavirus y que culminada esa etapa empezarán a inyectar dinero a su economía para acelerar su recuperación.

“Esto beneficiará enormemente al Perú porque somos dependientes de su economía. Si China se acelera, el Perú también y con ello la Bolsa de Valores de Lima. Con una bolsa boyante los fondos previsionales también se recuperan, aseveró.

Finalmente, explicó que la fuerte caída en las rentabilidades se debe a que la diversificación, que aplican las administradoras de fondos, no funcionó debido a que todos los mercados cayeron.

“Lo que comúnmente hacen las administradoras de fondos es diversificar el portafolio, De esta manera, si las inversiones caen por un lado crecen por otro y así mantienen una perspectiva de rentabilidad razonable, pero el coronavirus ha hecho que todas las bolsas caigan y entonces los fondos están perdiendo por todos lados”, dijo finalmente.