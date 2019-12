Precarización de los trabajadores empeora

Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), afirma en esta entrevista que la precarización de los trabajadores se agrava, que sí hay una nueva esclavitud en el trabajo y rechazó enérgicamente que se criminalicen las protestas. Criticó la Política Nacional de Productividad y Competitividad, y expresó no esperar nada del nuevo Congreso de la República.

Puso los puntos sobre las íes y espetó contra el Estado por no saber asumir su rol frente a la desbordada voracidad por el poder de parte del empresariado nacional, de los cuales afirma que de liberales no tienen nada, porque salta a la vista su trasnochado mercantilismo e intereses por sus bolsillos, antes que por el país.

—¿Cómo definiría las prácticas de los oligopolios empresariales?

—Bueno, es evidente que las prácticas de los grupos empresariales se mantienen desde siempre. Actualmente, todo parece indicar que quieren mantener el statu quo, perennizar el hecho de enriquecerse permanentemente y a costa de todo: del erario nacional, a través de las acciones de corrupción, pisoteando los derechos de los trabajadores con los recortes laborales, con los recursos naturales y del medioambiente.

—Se definen como liberales pero quisieran que no existan los sindicatos…

—Hablar de liberales es bastante. Lo que tenemos en el país son mercantilistas, que hacen prevalecer sus intereses sin importarles nada. Explotan, corrompen. Lo que pretenden es desconocer los derechos de los trabajadores y no respetar las libertades democráticas en el país. Lo que ellos aseveran respecto a las organizaciones sindicales es mentira, no tiene asidero en realidad, porque lo que buscan es tener el terreno libre para hacerse más ricos.

—¿Hay una nueva esclavitud laboral?

—Evidentemente hay diferentes sectores que aplican este sistema, más aún ahora con las nuevas formas de trabajo, con las nuevas tecnologías en plataformas digitales, existen trabajadores que están a disposición de los empleadores de manera permanente.

Me refiero, por ejemplo, a los que trabajan en la empresa Glovo donde el trabajo es verdaderamente deshumanizante. Pero no solamente eso, recordemos el incendio en Las Malvinas (del edificio Nicolini), que puso en evidencia como los hacían trabajar encerrados y bajo llaves; lo mismo ocurre en las zonas forestales donde esclavizan a las personas, de las que hay muchas pruebas.

—Continúa la criminalización de la protesta…

—Esto es una práctica antidemocrática que busca imponer todo tipo de condiciones a las protestas, atropellando a los trabajadores, que impiden que se revele que se les está explotando. La criminalización busca eliminar ese tipo de respuestas. Nosotros las rechazamos, las demandamos y exigimos respeto al derecho de todos a manifestarse y poder cuestionar todo aquello que atente contra los derechos de los trabajadores.

—¿Cuál es el análisis de la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP)?

—Consideramos que esa política parte de un diagnóstico sesgado, interesado de los grupos de poder del empresariado organizado en la Confederación Nacional Instituciones Empresariales (Confiep) para hacer negocios y poder acumular a costa de todos.

El capítulo laboral del decreto, por ejemplo, es una justificación del diagnóstico para desacatar los mandatos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional (TC) con respecto a la reposición de los despidos fraudulentos; también está el mecanismo que pretende eliminar las vacaciones, la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), entre otras.

En los otros aspectos relacionados con la infraestructura, está clarísimo que han planteado una priorización de obras no en función de los intereses nacionales sino en función de los grandes negocios que tienen en cartera, las grandes empresas.

En lo que tiene que ver el desarrollo humano con el empleo de las tecnologías, eso es totalmente contradictorio, porque esto no se respeta luego en los presupuestos, de modo tal que difícilmente serán ejecutados.

En concreto, lo que buscan siempre los empresarios es despojar de sus derechos a los trabajadores y asegurar sus negocios en infraestructura. Eso es básicamente la PNCP.

—¿Ustedes qué proponen?

—En primer lugar, es un cambio en la metodología en el diagnóstico y definición de las políticas. Nosotros consideramos que eso tiene que pasar por el diálogo social en donde los actores sociales podamos conseguir las políticas necesarias para ser que los trabajadores sean más competitivos y productivos.

Creemos que hay que poner por delante los intereses nacionales y la eliminación de mantenimiento del statu quo y de usurpación al erario nacional, los recursos naturales y los derechos de los trabajadores.

Es muy importante que en los temas de la Competitividad y Productividad, en el terreno laboral, se contemple la mejora de los niveles de formación, capacitación y desarrollo, y pase por mejorar las condiciones de los trabajadores y no por la vía de la reducción de los costos.

En ese sentido, nosotros hemos elaborado una propuesta con estos planteamientos. Falta un verdadero espacio de diálogo social, que respete y no se use la apariencia de cumplimiento de compromisos internacionales, en ese aspecto, cuando en realidad no se practican.

—¿Qué le parece la propuesta de la ministra de Economía María Antonieta Alva?

—Lo novedoso que ha planteado en un momento es que en nuestro país hay una estructura de desigualdad. Lo que sí consideramos es que hasta ahora no estamos viendo consecuencia con ese señalamiento, porque en el presupuesto nacional no se está considerando, por ejemplo, la libertad sindical, la negociación colectiva, que es un indicativo de respeto a las personas.

—¿Los últimos Decretos de Urgencia afectan a los trabajadores?

—Hasta este momento, lo único que preocupa es el intento de prolongar, por diez años más, el Régimen Laboral Agrario. Y por otro lado, estamos alertas debido a la amenaza de nuevos Decretos de Urgencia para modificar la ley de Competitividad y Productividad, que viene desde el fujimorismo dictatorial, consignando nuevas causales de despido por desempeño.

Las centrales sindicales estamos exigiendo que se restablezca el mecanismo del diálogo social, que vuelvan estos temas al Consejo Nacional de Trabajo (CNT), que garanticen y se respeten los acuerdos, y en esto me refiero a una reforma laboral profunda. Y que se deje atrás lo hecho por el fujimorismo en 1992 y que fue consagrada por la Constitución del 1993, a favor de los empresarios.

—¿Tiene expectativas del próximo Congreso de la República el 2020?

—Con toda franqueza, nosotros no tenemos mayores expectativas. Si hubiera consciencia, se votaría por una propuesta de reforma integral de la Constitución, para poder zanjar cambios reales y significativos para nuestro país.

—Los empresarios y políticos investigados por Lava Jato mantienen su poder…

—Lo que están haciendo los fiscales es un trabajo efectivo, con una serie de investigaciones y detenciones que celebramos. Nosotros consideramos que las indagaciones se deben profundizar, se debe dar un paso a un cambio total. Esta es la oportunidad para hacerlo.

“En las próximas elecciones estamos viendo que estamos yendo con las mismas reglas de juego y por ello no vislumbramos ningún cambio en el futuro”, concluyó el presidente de la CUT.

