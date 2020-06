Posiciones enfrentadas

Existen diferentes opinio­nes de los entrenadores sobre la fecha en que debe regresar el torneo profesional de fútbol tras su paralización por la pan­demia del coronavirus. Mientras el técnico de la selección perua­na, Ricardo Gareca señala que debe hacerse como máximo los primeros días de julio, el DT de Universitario, Gregorio Pérez indicó que lo ideal sería comenzar en agosto.

El primero en pedir el regreso del fútbol lo más pronto posible fue Ricardo Gareca, quien ma­nifestó la necesitad de retomar los entrenamientos los primeros días de junio y no esperar que recién se dé luz verde a los clu­bes para que pueden practicar el 30 de junio.

GARECA

“Hay que trabajar para que se regrese a los entrenamiento antes del 30 de junio, porque es importante hacerlo los primeros días y así preparar para que el campeonato vuelva a disputarse a inicios de julio”, precisó.

Para el seleccionador su per­manencia en el país no tendría sentido si las autoridades no se ponen de acuerdo y la Liga 1 no se reinicia este 2020.

“Nosotros (en referencia a los integrantes de su comando téc­nico) siempre apostamos a que­darnos para cualquier cosa y que esto (fútbol local) iba a empezar a reactivarse. De no producirse (el reinicio de Liga 1), no tiene sentido que me siga quedando porque quiero estar con mis seres queridos. Que el sacrificio tenga sentido”, manifestó.

PEREZ

Por su parte, el experimentado entrenador uruguayo, Gregorio Pérez , consideró que los equipos necesitarán seis semanas para ponerse en óptimas condicio­nes y dijo que volver a jugarse el certamen entre junio y julio sería muy apresurado.

“Tengo deseos de regresar como todos a la actividad, pero soy cons­ciente que hay que ser muy res­ponsables para tomar las medidas y los tiempos de preparación que van a conllevar. (…) Hay un apre­suramiento de empezar en junio y julio el campeonato y con eso no estoy de acuerdo porque eso lleva un proceso, y más porque en el país hay más infectado y fallecidos”, manifestó el DT de Universitario.

El técnico de de 72 años indicó que necesitan 6 semanas de preparación y que se debe iniciar a finales de junio para pensar en comenzar a jugar el campeonato la primera semana de agosto. Insistió que eso es lo que tienen planificado en tienda “crema”.

EN LIMA

Si el torneo nacional se re­anuda, posiblemente solo se jugará en Lima y sin público. Hay seis estadios que pueden ser utilizados: Alberto Gallardo (19.000 espectadores), Iván Elías Moreno (10.000), Alejandro Vi­llanueva (35.000), Miguel Grau (17.000), Monumental (60.000) y San Marcos (32.000).

El fútbol peruano está suspen­dido desde la segunda semana de marzo cuando se habían ju­gado apenas seis fechas del tor­neo Apertura-2020 de primera división.

Varios clubes presentaron a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) propuestas de protocolos sa­nitarios, que ésta deberá a su vez entregarlos al Ministerio de Salud para obtener la luz verde.