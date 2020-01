¿Por qué es importante ahorrar para la jubilación?

El gerente de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú, Abel Camasca, pidió al Gobierno decisión política para renegociarlos contratos del gas y no dejar el precio del GLP, el segundo combustible más usado por las amas de casa y el parque automotor, a la paridad internacional. En entrevista con Diario UNO, el empresario denunció que por falta de una política energética seria y miopía de las autoridades del sector los lobbiessacan provecho en perjuicio de amas de casa y parque automotor.

—¿Ingeniero Camasca, de qué manera se puede amortiguar el impacto del precio internacional del petróleo en el costo del balón de gas en el Perú?

—Hay varias cosas que se puede hacer. Nosotros hemos venido sosteniendo que hay cosas de las que adolece el segundo combustible más usado en el Perú…

—¿Cuáles, por ejemplo?

En primer lugar no hay la capacidad de reserva. La norma indica que se debe tener capacidad de almacenamiento para 15 días y no la tenemos. Otros países tienen tres meses, otros siete meses y me parece que en el Caso de Estados Unidos es de siete meses.

—¿Y en el Perú de cuánto es nuestra capacidad de reserva?

—En el Perú nunca se ha cumplido la capacidad de almacenamiento, y eso conlleva a que con un decreto supremo transitorio se faculte a mantener reservas solamente para cinco días de inventarios; es decir, de lo que vende el terminal.

—¿O, sea, que seguimos igual…?

—Mire, esto debió terminarse en 2018, pero lo han venido ampliando y ampliando, con la inestabilidad política que hemos vivido, prácticamente llegamos al 2020 y todavía no se cumple con las reservas. Por otra parte, se descartó el gasoducto Pisco-Lurín…

—Así es…

—Llegó la era Kuczynski y lo primero que hizo fue desechar el proyecto. Entonces seguimos con los embarques marítimos.

—Sí, pues, en ese tramo llega por barco al Callao.

—Sí, y el otro aspecto es que el Gobierno tiene que tomar una medida política para no dejar el precio del GLP a la paridad internacional.

—¿Estamos hablando de una renegociación?

— Sí hay que hacer una renegociación directamente.

—¿En este caso sería con Pluspetrol?

—Claro, con Pluspetrol, pero no olvidemos que en el norte también hay pozos petroleros en el mar que están produciendo. Y con todos ellos hay que cambiar la política para que este segundo combustible de mayor uso en el Perú no se rija por el precio internacionalsino por el precio local, y eso es lo que siempre ha sostenido la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas (ASEEG). Esperamos que esta situación que está golpeando no solo a este Gobierno, pues el GLP es un combustible que de una u otra manera es un referente con la insatisfacción del ama de casa que ve cada día que el producto no baja de precio.

—¿Qué otra cosa debe solucionar el Gobierno?

— Hay una cadena informal que encarece el precio del balón de gas.

— ¿Cómo es eso?

—Si usted va a una planta envasadora encuentra el balón de gas entre S/ 24.00 y S/ 25.00, pero en la cadena de distribución termina en casi S/ 40.00.

—¿Y por qué ocurre eso?

—En primera instancia porque el órgano competente del sector, el organismo fiscalizador, no fiscaliza la informalidad, y actualmente esa es una preocupación de los empresarios gaseros, que vemos cómo cada día la informalidad campea, con un combustible de alto riesgo.

—¿Y qué dice Osinergmin a todo esto?

—El Osinergmin indica que ellos no tienen facultad para fiscalizar la informalidad, solamente fiscalizan a los entes formales.

— Ah, no me diga…

— Así es, es una cruda realidad la que estamos viviendo los empresarios gaseros formales que cada día tenemos que competir con un mercado informal, donde la autoridad competente no contribuye para nada.

— ¿Y por qué ocurre esta figura?

La Dirección de Fiscalización, que estaba a cargo del ministerio de Energía y Minas hasta 1999, luego pasó al organismo regulador y su función es regular y no fiscalizar. Esto se produce cuando Alberto Fujimori quería controlar las actividades estratégicas a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) por lo que nosotros estamos pidiendo que la dirección de fiscalización vuelva al Ministerio de Energía y Minas y que el Osinergmín quede netamente como organismo regulador, mientras el MEM se encargue de asuntos como la informalidad.

—Claro…

—En segundo lugar, hay una doble interpretación porque el ministerio expide la norma y el Osinergmin la interpreta o la complemente, perjudicando, inclusive derechos adquiridos en sede administrativa y sede legal porque cada vez va cambiando la norma y con eso el Osinergmin no está realizando su función y, por el contrario, perjudica a las empresas formales.

—Qué requieren los empresarios para que las cosas no vayan en contra de las empresas formales y, por ende, de público usuario.

—Así como está funcionando “Facilito” para el tema de la comercialización, nosotros hemos propuesto a otros ministros –que ya han sido cambiados– que también haya una página con los precios de las principales refinerías y terminales, pero el ministerio argumenta que como son entidades privadas nadie les puede obligar. En todo caso que se las obligue por norma para que haya transparencia en el mercado, así como se obliga a Petroperú a publicar su lista de precios.

—A propósito como anda Petroperú.

—Lamentablemente, en estos últimos períodos el Gobierno muy inestable en estos últimos períodos ha venido de fortalecer a Petroperú como un referente, pidiéndole que entre a regular y que participe con su almacenamiento estratégico que tiene en el muelle 7, que de paso también se ha demorado más de dos años su mantenimiento y la construcción de las tres esferas que también está pendiente.

—¿Hasta ahora no se ha construido esas tres esferas de almacenamiento?

—El problema fue que el terreno donde estaba autorizada la construcción de las tres esferas –inclusive tenía proyecto de instalación– fue cedido al MTC y después vino toda una etapa para devolverlo a Petroperú y aún no se pone manos a la obra a las construcción de las tres esferas con las cuales prácticamente se doblaría la capacidad de almacenamiento de la petrolera estatal.

—¿Ya se han reunido los empresarios con las autoridades del Gobierno para exponerles sus preocupaciones sobre estos problemas?

En lo que va del Gobierno de Kuczyski y de la gestión de Martín Vizcarra, la asociación más grande del Perú que es la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas, que agrupa a 56 empresas hasta ahora no nos hemos podido reunir debido a todos los cambios de ministros que ha habido.

—Finalmente, para ustedes que es lo más urgente que debe cambiar el Gobierno.

Urge una política energética que pondere un desarrollo del gas natural y también del GLP y no una situación de enfrentamiento como lo vienen haciendo los lobbies, especialmente del gas natural. Si tenemos un segundo combustible más usado y no se le quiere desarrollar, entonces estamos de espaldas al país. No se puede dejar a su suerte al GLP por falta de una política energética seria. Ojalá termine esta miopía por parte de las autoridades.

ALGO MÁS

Terminales y mayoristas han elevado el precio de GLP S/. 1.00 por balón a excepción de Petroperú y otros que todavía mantienen su precio anterior.

Por LUIS MIGUEL REVOREVO I.