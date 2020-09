Pollito a la brasa en versión express

La cocina árabe ha llegado a distintas partes del mundo, pues sus gestores han querido llevar un pedacito de su tierra a otros lares, siendo la gastronomía la primera muestra de idiosincrasia con la que dar a conocer su cultura. Aquí en el Perú, el pionero de las Shawermas es “El Egipcio”.

Entre los platos que más se han hecho conocidos está la famosa Shawerma, que siempre destaca por la manera particular en la que es preparada, es como un show en vivo de una cocina vertical dispuesta en calles y plazas para antojo de los transeúntes. Pero hasta hace 16 años en el Perú, esto no existía, es entonces cuando Muhammad Farok Abdelkarim al observar este nicho decide colocar la primera shawerma en el Perú a la que llamó “Shawerma El Egipcio”, siendo el pionero en traer esta novedad al país.

Y aunque la colonia árabe ya estaba asentada en el Perú, esto del shawerma a vista y paciencia del comensal en zonas céntricas de Lima era algo novedoso para el peruano de pie. Mohamed es egipcio, pero llegó al Perú y se quedó maravillado de los insumos que tenía la tierra de los incas, basado en eso haría un negocio que el conocía desde la base, pues al ser ingeniero industrial sabría como elaborar una maquina para hacer shawerma y así lo hizo.

“Mi carrera era ingeniera industrial, por eso me fue fácil hacer esta máquina, que funciona a gas, aunque también hay las eléctricas, pero esta en particular le da otro toque, pues se trata de una hornilla especial infraroja, que es como una parrilla vertical para que vaya cocinando la carne o el pollo”, destaca.

Con esa base logró instalarse en un primer punto de Magdadela del Mar, exactamente en la Plaza de Tupac Amaru, donde estuvo 2 años, del 2006 al 2007; después, en el 2010, se fue a San Miguel a la zona de la avenida Universitaria, donde está hasta la fecha. Aparte, ha destacado en eventos y ferias llevando ese show de la shawerma y otros toques de la cocina árabe.

Pero ¿de qué trata exactamente este plato? Pues son lonjas generosas de carne ya aderezadas puestas en un tubo vertical que va girando y que tiene contacto con un escudo de calor que logra cocinar cada pedazo, conforme se da este proceso el cocinero va cortando tiras de esta carne, las que son colocadas en un pan árabe enrollado, que a su vez, puede contener adicional de ensalada y cremas.

En el caso de la shawerma El Egipcio, el pan árabe aparte de tener la carne o el pollo, lleva ensalada y papas al hilo al gusto más una salsa de ajo árabe, secreto de la casa. Mohamed ha destacado que su máquina puede trabajar con cualquier cantidad de carne que se desee, pues no tiene límites.

Cuando se habla del aderezo del pollo y la carne, entramos en terrenos secretos, pues para lograr ese sabor especial guarda los ingredientes del marinado bajo cinco llaves, solo ha destacado que son 13 o 14 condimentos especiales. Su shawerma de pollo tiene un costo de s/12; la de carne cuesta s/15; el mixto s/15; y también ofrece la opción vegetariana del falafel a s/12.

Los falafels son mini hamburguesas vegetarianas de forma redonda, hechas a base de habas, garbanzos, verduras y una mezcla de verduras, que son fritas, quedan crocante y ricas. “Respecto a mis recetas, yo mismo las hago, pues he tenido restaurante en Egipto, y no he tenido problemas en encontrar todos los productos necesarios en el Perú, que son de primera calidad”, resalta el experto.

Actualmente solo están trabajando a puertas cerradas y llegan a diversas zonas de cobertura por todo Lima, pero sus pedidos principales normalmente son de Magdalena, San Miguel, San Isidro, Pueblo Libre. En cuanto al delivery tiene recargos desde s/3 adicional en adelante. Por esta semana su reparto es solo el día viernes, pero a partir de la otra semana atenderá dos días más.

DETALLE

Pedidos: 934 200 514

Facebook: https://www.facebook.com/shawermaelegipcioficial/