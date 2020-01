Poder Judicial lo condena a 19 años de prisión por varios delitos

Diversos medios dieron a conocer ayer que el ponente de la demanda competencial presentada por Pedro Olaechea ante el Tribunal Constitucional, Carlos Ramos Núñez, planteará al pleno de este organismo declarar infundado el recurso.

Según las fuentes, el TC habría acordado tomar una decisión al respecto antes de la fecha señalada para las elecciones congresales extraordinarias 2020, a realizarse el 26 de enero.

Como se recuerda, en octubre del año pasado el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, presentó una demanda competencial alegando que el Ejecutivo no tiene competencia para solicitar una cuestión de confianza sobre el proceso de selección de magistrados del TC, y que por tanto la disolución del Congreso habría sido inconstitucional.

NEGACIONISMO NARANJA

Enteradas del trascendido, las excongresistas fujimoristas Luz Salgado y Karina Beteta expresaron su rechazo a un eventual fallo del TC en contra de los intereses del fujiaprismo. “Sería nefasto para la democracia, porque no sé cuáles serían los argumentos jurídicos para considerar infundada la demanda. Seguramente son argumentos políticos y no jurídicos, el temor a las críticas y a campañas de desprestigio”, indicó Beteta a Canal N.

La excongresista también se refirió al futuro de los magistrados constitucionales. “Obviamente aquí se juega el futuro de los miembros del TC, habrán tribunos que pasarán a la historia por ser capaces de defender la Constitución y otros que se quedarán como sobones mes a mes, porque serán 3 años que pasarán para renovar a todos los miembros del TC”, afirmó. Y fue más allá: “Creo que los miembros del TC tienen familia, tienen un prestigio y deben pensar en ellos”.

Por su parte, Luz Salgado señaló que “el cierre de un Congreso que ha sido elegido por los ciudadanos no puede servir de precedente, para que luego el presidente que venga y no le gusta lo cierra a su antojo. Habría inestabilidad jurídica”

FUJIMORISMO EMPEZÓ A PERDER

El analista político Carlos Monge consideró que el fujimorismo ha mantenido la expectativa de lograr con la demanda competencial que el TC declare que la disolución del Congreso fue inconstitucional, para así plantear desde el próximo Congreso la vacancia del presidente de la República, Martín Vizcarra. Esto, con el fin de “volver a capturar la Fiscalía, desarmar la investigación Lava Jato y que toda su gente salga libre”.

“Ese es el objetivo de fondo, pero hasta ahora el plan les ha salido mal. Me da la impresión de que bajo la presidencia de la Dra. Ledesma, y con el primer borrador de la ponencia contrario a lo que espera el fujimorismo, se le cayó la carta en el TC”, agregó.

Sin embargo, Monge advirtió que el fujimorismo mantiene la necesidad de lograr la mayoría en el próximo Congreso. Y ante el escenario de un alto índice de votos nulos, indicó que el problema derivado de esa abstención será que otros partidos se beneficiarán al reducirse el universo electoral. “Podría darse el caso de un partido poco popular que logre el 15 por ciento y a pesar de eso termine siendo mayoría. Esa es la consecuencia de la abstención, porque el reparto de las curules se hace en el voto efectivo”, remarcó.

Como ejemplo, recordó las elecciones del 2016 donde Fuerza Popular obtuvo el 40% de los votos y eso le sirvió para hacerse con el 70% del Congreso. “Es muy peligroso votar nulo o votar mal porque le puede regalar la mayoría a un grupo mafioso como el fujimorismo, por ello hay que hacer un llamado a que la ciudadanía vote por cualquier alternativa que no sea estas mafias que son Fuerza Popular, Apra y Solidaridad Nacional que se ha convertido en un espacio de reciclaje de lo peor del fujimorismo; e incluso Alianza para el Progreso que luce una cara renovada pero con la sombra detrás de Acuña y su comportamiento en función de lo que le interesa personalmente y no de la salud y bienestar del país”, acotó.

LUCHA POR CURULES ES FUNDAMENTAL

El analista político recordó que el próximo Congreso será importante por varias razones, entre ellas por la batalla que podría plantearse entre las fuerzas políticas en caso el TC decidiera declarar la inconstitucionalidad de la disolución del Congreso, y con ello el fujimorismo ponga en marcha el plan de vacancia presidencial. Además, recordó que los futuros parlamentarios tendrán que nombrar a un nuevo grupo de magistrados constitucionales y por ello el fujiaprismo buscará colocar a magistrados afines a sus intereses, haciéndose del control del nuevo TC.

“Por eso es fundamental no solamente que la gente vaya a votar, sino que vote por otras opciones que no sean estos partidos mafiosos, y que no se abstenga ni vicie su voto, porque eso favorece a los corruptos”, añadió.

Finalmente, indicó que de confirmarse el rumor de que la ponencia del magistrado Ramos plantea declarar infundada la demanda compentencial, naturalmente el fujimorismo va a protestar con todas sus fuerzas, pues su plan para frenar la lucha anticorrupción requiere de este primer elemento a definirse en el TC. “Por eso esperamos que el trascendido sea cierto y el TC rechace la pretensión fujimorista de sentar las bases para la vacancia del presidente Vizcarra”, apuntó.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO