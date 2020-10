Pocas alianzas demuestran desconfianza entre partidos

Un estudio realizado por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI) del Seguro Social (EsSalud) concluyó que el uso independiente o combinado de la hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina no sería beneficioso para combatir el Covid-19, sino que incluso aumentaría en 84% el riesgo de muerte en los pacientes hospitalizados.

Las conclusiones del estudio corrieron rápidamente por redes sociales y generó una ola de críticas por el uso de estas medicinas. Sin embargo, el experto del Ministerio de Salud, Eduardo Gotuzzo, recordó que de acuerdo a las normas sobre recomendaciones de tratamiento en pacientes Covid-19, emitidas hace cuatro meses, solo se debe dar tratamiento a grupos de alto riesgo y en pacientes ambulatorios. Además, indicó que a partir de diversos estudios, ya no se usan esas medicinas en pacientes hospitalizados.

“Esa información que han sacado no es nueva, hay como seis u ocho estudios que han descartado (el uso de las medicinas cuestionadas), y la OMS para el estudio de Solidaridad separó la hidroxicloroquina por ineficiencia”, indicó.

ERROR DE INTERPRETACIÓN

En consecuencia, Gotuzzo consideró un error afirmar que los medicamentos en cuestión, más allá de su ineficacia para combatir el Covid-19, incrementen el porcentaje de mortalidad en los pacientes. “Por ejemplo, si un paciente llega con sangrado porque tiene una úlcera sangrante y yo después digo: “ah, mira, los que recibieron sangre son los que más se murieron”. ¡Claro, se van a morir más los que recibieron sangre, porque están más graves! Lo que ellos no dicen es por qué le indicaron ivermectina o hidroxicloroquina. Cada médico ha usado su estilo. En lo que sí estamos de acuerdo es que no tienen eficacia, pero que estén asociados a mayor mortalidad es un error de interpretación”, declaró a Perú 21.

“Imagínate 100 pacientes sangrando por úlcera en el estómago, les van a poner sangre a los más graves y se mueren los que recibieron transfusión. Entonces, decir las transfusiones son causa de muerte. Llegar a una conclusión de este tipo sí es un error técnico elemental”, añadió.

El especialista del Minsa saludó la publicación y divulgación de la experiencia a partir del estudio, pero consideró que el análisis realizado sobre el riesgo es incorrecto. “Esto ha circulado en redes sociales y una de las conclusiones es como si hubiera aumentado el riesgo, cuando lo demostrado en diversos estudios internacionales es que no es útil, pero no se demuestra daños, y el mismo estudio reconoce eso”, enfatizó

RECHAZA INTERESES

Por otro lado, rechazó las versiones de que habrían grupos de profesionales médicos intentando defender las compras masivas de los medicamentos cuestionados. “Eso sí es incorrecto, somos 20 o 22 médicos que no tenemos intereses comerciales. Hace un mes, cuando empezó esta discusión, se pidió a la ministra (de Salud, Pilar Mazzetti) que no se compre nuevas medicinas hasta que el Comité de Expertos haga una recomendación. Esa es una acusación muy negativa, todos los profesionales van porque quieren apoyar. No hay interés en ocultar, es una cosa incorrecta lo que ha dicho el doctor (Juan Carlos) Celis”, apuntó.