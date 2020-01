PNIPA destinó S/73 millones para innovación en pesca y acuicultura

El integrante del Equipo Especial Lava Jato indicó que solicitará al Colegio de Abogados que realice una exhortación a la abogada Giulliana Loza, por haber puesto en cuestión su salud mental durante la audiencia por el caso Keiko Fujimori.

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, anunció que acudirá al Colegio de Abogados (CAL) a fin de solicitar una exhortación a la abogada Giulliana Loza por los agravios que habría emitido en su contra.

Durante la audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva sobre Keiko Fujimori, Pérez solicitó al juez Víctor Zúñiga que exhorte a la abogada de la lideresa fujimorista a que deje de emitir frases agraviantes, a lo que el magistrado accedió.

Días atrás, en una audiencia previa, Loza había sugerido que el fiscal Pérez no podría pasar satisfactoriamente un examen psiquiátrico. “Si su despacho tiene a bien hacer un examen psiquiátrico a estas dos defensas, me expongo, al saber que voy a salir bien. No sé del otro lado”, manifestó entonces.

“Entiendo que esa frase va dirigida a mí como contraparte y como representante del Ministerio Público, una institución que defiende la legalidad y los derechos ciudadanos, tengo que hacer valer mi protesta, toda vez que el Ministerio Público a quien represento ha venido actuando adecuadamente”, respondió el fiscal.

Pérez, que el martes 31 de diciembre había advertido que el 2020 será clave ya que los procesos van a pasar a la etapa de juicio oral, indicó ayer que “hace mal la abogada Loza considerar que los ataques, calumnias, infundios, pueden restar la fuerza del requerimiento del Ministerio Público”.

Alegó que la abogada no puede estar “informando falsamente y agraviando”, ni tampoco incitar a los correligionarios y simpatizantes de Keiko Fujimori a que tomen actitudes violentas en contra de su familia.

“Hay una actitud bastante particular (por parte de la abogada Loza), agraviándome, agraviando a mi familia, dando apreciaciones falsas, informando de una manera que no se condice con la verdad”, apuntó el fiscal del Equipo Especial Lava Jato.

ESTRATEGIA TRILLADA

Lo manifestado por Loza respecto a la salud mental de Pérez parece encajar en una estrategia largamente usada por el fujimorismo, que consistiría en dirigir mensajes buscando un efecto emotivo en la población. De ahí las huelgas de hambre de Mark Vito, las fotos lastimeras de Alberto Fujimori, las postales familiares de Keiko Fujimori, y los intentos por forzar la estigmatización del adversario político, como se pudo observar en los vídeos difundidos semanas atrás por el Apra y Solidaridad Nacional, en una muestra clara del mentado “terruqueo”.

Pero el acoso contra Pérez no es reciente. En agosto de 2018, el ciudadano Martín Morocho Ruiz formuló una denuncia en contra del fiscal Pérez ante la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Lima (ODECMA), por “violación de los principios y deberes de la función fiscal”. Además, solicitó que se le realice “urgentemente un examen pericial psiquiátrico a fin de establecer si su estado de salud mental es el apropiado para desempeñar sus funciones”.

Sin embargo, la procedencia del denunciante dejó claro cuál podría ser el trasfondo de la denuncia. Según informó el sitio web de La República, Morocho Ruiz está afiliado al Partido Aprista Peruano desde septiembre de 2004, y en sus redes sociales afirma haber laborado como voluntario para el Apra en enero del año 2000.

Cabe recordar que, al momento en que Morocho Ruiz solicitaba el examen psiquiátrico para el fiscal Pérez, Alan García era investigado por el Equipo Especial Lava Jato, por los aportes que habría recibido de la constructora Odebrecht para su campaña 2006. Según el exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, la empresa dio un aporte de US$ 200 mil a través de Luis Alva Castro.

ACUSACIÓN DEBE PRESENTARSE YA

A criterio del analista político Alberto Adrianzén, el incidente entre Loza y Pérez se ha dado en medio de un juego de estrategias donde la abogada de Keiko Fujimori cuestiona la salud mental del fiscal, pero también es acusada por otros de haberse reunido con el magistrado del Tribunal Constitucional Ernesto Blume.

“Keiko, por ejemplo, está en una estrategia en que se presenta como una víctima, como una madre a la que apartan de sus hijas, de mostrarse también como una persona amable. Cada uno emplea la estrategia que mejor le conviene”, comentó.

Sobre el pedido de prisión preventiva que se viene evaluando en el Poder Judicial, consideró que “ya ha transcurrido el tiempo suficiente para llevar a la acusada a juicio oral, y de ser culpable pues que sea condenada”. “Se tiene que concluir en un juicio, y pronto. No es correcto que se prolongue más el proceso”, indicó.

Al respecto, hay que recordar que el fiscal Rafael Vela indicó el martes que hacia finales de enero o principios de febrero ya se debería tener lista la acusación contra Keiko Fujimori, para que se pueda pasar a la etapa de juicio oral. Por su parte, el fiscal Pérez recordó ayer que las investigaciones se vienen desarrollando dentro de los plazos establecidos por ley.

LOZA EN EL BANQUILLO

De otro lado, ayer se conoció que la esposa de Jorge Yoshiyama Sasaki, la ciudadana coreana JoonLim Lee, admitió ante los fiscales del Equipo Especial que por consejo de su exabogada Giulliana Loza evitó mencionar a su esposo en sus declaraciones ante el Ministerio Público, todo con el fin de beneficiar a Keiko Fujimori.

“(Loza) me dijo que no mencione a mi esposo Jorge Yoshiyama en ninguna de mis declaraciones y que siempre tenía que decir que el aporte, como estaba a mi nombre, tenía que ser personal y todos los sustentos también personales. Y que de esta manera yo no iba a tener ningún problema legal porque todo estaba bancarizado”, relató.

A esta acusación de manipular el testimonio de un falso aportante, se suma la realizada por el fiscal Pérez en diciembre de 2018. En esa ocasión, Pérez atribuyó a la abogada de Keiko Fujimori el haber pretendido direccionar a los falsos aportantes para que mintieran ante el Equipo Especial Lava Jato, indicando que sí habían donado fondos a las campañas de Keiko Fujimori.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO