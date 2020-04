Plataforma recibirá denuncias sobre actos de corrupción

El 8 de mayo se lanzará un proceso de matrícula ordenada para trasladar a los estudiantes de colegios privados cuyos padres de­cidan trasladarlos ante la imposibilidad de solventar las pensiones, debido al es­tado de emergencia por el coronavirus covid-19, así lo anunció Martín Benavides, titular del sector.

Benavides sostuvo que el diálogo entre las escuelas pri­vadas y los padres de familia no funcionó y que ahora exis­ten familias preocupadas por su situación y por la falta de transparencia de los colegios privados.

Por otro lado, destacó que algunos colegios sí redujeron sus pensiones, lo que signi­fica un acto importante de solidaridad, pero hay otros que no.

En ese sentido, Benavides informó que su sector está alistando una norma que obliga a los colegios privados a ser más transparentes en sus costos.

Asimismo, dijo que los padres sepan por qué se pue­de bajar o no una pensión y que quede claro que no se pueden cobrar algunas prestaciones que no se están dando.