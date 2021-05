Plantón en el hospital Cayetano Heredia

Walter Camargo Gambillo, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas de Servicio Especial al Público afirma que se justifica la desactivación del Sutran, de la ATU y que se debe trabajar por la profesionalización del conductor.

-¿De qué se trató el último fórum realizado por diferentes grupos de transportistas?

-El fórum tuvo como objetivo principal convocar a todas las organizaciones de transportistas, reunirnos en una mesa de trabajo y concretar nuestras propuestas y también nuestros reclamos porque los transportistas también hacemos las cosas bien. Como puntos principales se trataron la modernización del transporte, la desactivación de la Sutran, la desactivación de la ATU, la profesionalización del conductor y por último la condonación de las papeletas impagables. Esto último se refiere a papeletas colocadas injustamente y que a la vez son impagables.

Creemos que es muy importante unir la capacitación del transportista con un cambio en la forma de dirigir el transporte en Lima y a nivel nacional. Nosotros nos estamos concientizando para ser mejores

-¿Qué tipo de transporte brindan ustedes?

-A nivel nacional existen muchas modalidades de transportes el de carga pesada, interprovincial, urbano, interurbano, micros, taxis, hasta el mototaxi es una modalidad de transporte. Nosotros pertenecemos al sistema de transporte del autocolectivo, que se caracteriza por ser rápido y seguro. Nosotros resolvemos muchos problemas de la ciudanía que en muchos casos no accede a una forma de transporte motorizado.

-Entre las conclusiones que se tocaron en el fórum está profesionalización ¿En qué consiste?

-Consiste en primer lugar en que el transportista tome conciencia que debemos mejorar y paralelamente que el gobierno cree un instituto de capacitación. Al mismo tiempo debe haber una profesionalización a corto, mediano y largo plazo para que el conductor se auto eduque con normas y decisiones que se den de parte de instituciones como el Ministerio de Transportes, de Educación, la Municipalidad de Lima, la Policía Nacional y las organizaciones civiles involucradas. Podemos estar hablando de un manual de cómo debemos conducirnos ante un público, ante la sociedad, porque nuestros pasajeros, transeúntes y los transportistas merecemos respeto.

-¿Cuál es su situación económica con la pandemia?

-La actual crisis provocada por la pandemia también afectó y afecta al transporte público. El Ministerio de Transporte y el Ministerio de Salud han señalado que no se puede llevar pasajeros al 100%, eso ha generado una baja en los ingresos de todos los transportistas. Estamos acomodándonos a esta realidad pero hay situaciones como papeletas injustamente impuestas que empeoran esta crisis.

-¿Cuántas unidades tiene ustedes en Lima y a nivel nacional aproximadamente?

-Es difícil tener una cifra exacta a nivel nacional, en Lima somos alrededor de 100 mil autocolectivos.

-¿Qué opinión tienen del sistema de fiscalización del transporte?

-Creemos que los fiscalizadores han reducido su labor a colocar papeletas, ellos piensan que poniendo papeletas se soluciona el problema que aqueja el transporte y así parece que pensó el exalcalde de Lima, Luis Castañeda, que cambió de un monto a otro monto de multa como si eso fuera la solución. Como es posible que nos apliquen multas de 4 UIT`S, que son S/ 16,700, eso es exagerado. Ahora, si no lo pagas te están quitando tu movilidad y el monto sube por intereses.

-¿Quiénes están autorizados en poner papeletas de tránsito?

-La institución que está autorizada para poner papeletas es la Policía Nacional, pero muchos transportistas somos sorprendidos por fiscaliza, la dores de la ATU que bajo una disposición nos pone la papeleta.

“EL TRANSPORTE ES UN TEMA SOCIAL”

Walter Camargo afirmó que la presión y sanciones ejercidas por la PNP y los inspectores están devastando a las familias de los transportistas. “Hay papeletas que no se pueden pagar y al no pagar la ATU considera elevar el monto con intereses por el tiempo que no se paga, y al final declaran el vehículo en abandono. Al auto se lo llevan al depósito y ahí también debes pagar una serie de derechos, es un montón de cosas que terminan afectando a la familia del trabajador del transporte. Los choferes estamos permanentemente preocupados por el actuar de los fiscalizadores. Nos quitan nuestro carro, lo rematan, nos multan, hay muchos factores que no se tienen en cuenta en la vida del transportista.

PAPELETAS Y CORRUPCIÓN

El dirigente señaló que el sistema de papeletas y puntos se ha convertido en un foco de corrupción que facilita el actuar de malas autoridades. “Esto presta a la corrupción porque cuando el policía o inspector se le acerca al conductor y quiere imponer una papeleta injusta se llega a un punto en que se puede evitar dicha papeleta pero a cambio de un pago. Si no lo hacemos se nos perjudica económicamente”.

Agregó que “el sistema de papeletas, el sistema de puntos genera corrupción.

APOYAN A CASTILLO

“Nosotros queremos decir que los transportistas apoyamos al candidato Pedro Castillo porque ha planteado hacer una reingeniería total en el transporte pero con un rostro social”.